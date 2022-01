Audrey Tesson ou la folk intimiste d’une normande sur la scène du Silo à Verneuil d’Avre et d’Iton

Vendredi 4 février, le Silo à Verneuil d’Avre et d’Iton (Eure) entamera une nouvelle année musicale. Dans une ambiance tamisée et confortable les spectateurs pourront rencontrer Audrey Tesson, une artiste normande à la folk intimiste.



Bio express

Audrey Tesson est une autrice-compositrice de 30 ans originaire de Normandie. Ses compositions allient des sonorités folk, pop, et blues, inspirées par des artistes tels que John Mayer, Ben Howard ou Imogen Heap.



La guitare, instrument fétiche d’Audrey puisqu’elle est également guitariste pour d’autres artistes dont Hoshi, est centrale dans sa musique et se fait tantôt acoustique, tantôt électrique.



Avec son premier EP « Ace of Cups », Audrey propose des morceaux anglophones intimistes qui sont comme une offrande : ils traduisent le besoin d’authenticité et la volonté de rompre avec la peur d’être soi, sans concession.