A Rouen, le comité anti-fraude débarque de nuit dans des bars à chicha : 19 kg de tabac à narguilé saisis

Sans entrer dans le détail, d'autres infractions ont été constatées : mise en place de vidéosurveillance sans autorisation préfectorale, défaut de contrat Sacem (diffusion de musique sans payer de redevance), absence de caisse enregistreuse aux normes et mise à disposition des fumeurs de narguilé de locaux inadaptés et non conformes, et enfin vente frauduleuse de tabac.



En outre, les responsables de trois bars ont fait l’objet d’une procédure pour travail dissimulé.



L'ensemble des procès verbaux lui ayant été transmis, il appartient désormais au parquet de Rouen de décider de la suite à donner. Dans certains cas, une fermeture administrative pourrait être décidée.