Yvelines : un cambrioleur rattrapé à la gare après une course-poursuite à Houilles

Le cambrioleur présumé a été intercepté par des agents de la Suge et remis aux policiers - illustration DGPN
Lundi vers 14 heures, un homme de 23 ans a été interpellé à la gare SNCF de Houilles, soupçonné d’avoir commis un vol par effraction dans un pavillon en travaux.
Le propriétaire de l’habitation a surpris l’individu à l’intérieur de son bien. Le suspect a aussitôt pris la fuite, poursuivi par la victime jusqu’à la gare. Sur place, cette dernière a sollicité l’aide d’agents de la SUGE (Surveillance générale de la SNCF), qui sont parvenus à maîtriser le suspect avant de le remettre aux policiers de la Brigade anticriminalité (BAC).
Le mis en cause, âgé de 23 ans, a été pris en charge par des policiers afin de répondre des faits qui lui sont reprochés.
Le propriétaire de l’habitation a surpris l’individu à l’intérieur de son bien. Le suspect a aussitôt pris la fuite, poursuivi par la victime jusqu’à la gare. Sur place, cette dernière a sollicité l’aide d’agents de la SUGE (Surveillance générale de la SNCF), qui sont parvenus à maîtriser le suspect avant de le remettre aux policiers de la Brigade anticriminalité (BAC).
Le mis en cause, âgé de 23 ans, a été pris en charge par des policiers afin de répondre des faits qui lui sont reprochés.