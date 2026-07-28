L'essentiel de l'actualité
InfoNormandie | L'actualité en temps réel
Facebook
Instagram
Twitter
Newsletter

Yvelines : un cambrioleur rattrapé à la gare après une course-poursuite à Houilles


Publié le Mardi 28 Juillet 2026 à 09:29

Le propriétaire d’un pavillon en travaux a lui-même pris en chasse un homme surpris en pleine effraction. La fuite s’est achevée à la gare de Houilles, où des agents de la SUGE sont intervenus.



Le cambrioleur présumé a été intercepté par des agents de la Suge et remis aux policiers - illustration DGPN
Le cambrioleur présumé a été intercepté par des agents de la Suge et remis aux policiers - illustration DGPN
Lundi vers 14 heures, un homme de 23 ans a été interpellé à la gare SNCF de Houilles, soupçonné d’avoir commis un vol par effraction dans un pavillon en travaux.

Le propriétaire de l’habitation a surpris l’individu à l’intérieur de son bien. Le suspect a aussitôt pris la fuite, poursuivi par la victime jusqu’à la gare. Sur place, cette dernière a sollicité l’aide d’agents de la SUGE (Surveillance générale de la SNCF), qui sont parvenus à maîtriser le suspect avant de le remettre aux policiers de la Brigade anticriminalité (BAC).

Le mis en cause, âgé de 23 ans, a été pris en charge par des policiers afin de répondre des faits qui lui sont reprochés.
 



Tags : cambriolage, enquête, faits divers, police, Yvelines

Vous pouvez réagir à cet article
Suivre Infonormandie sur WhatsApp
Vous consultez régulièrement InfoNormandie ? Ajoutez-nous à vos sources préférées sur Google pour retrouver plus facilement nos articles dans les résultats d’actualité.
Ajouter InfoNormandie
Plus de prévisions: oneweather.org
L'info en continu

Yvelines : un cambrioleur rattrapé à la gare après une course-poursuite à Houilles

28/07/2026

Mantes-la-Jolie : un pilote de quad interpellé après un refus d’obtempérer lors d’un rodéo urbain

26/07/2026

Yvelines : cinq cambrioleurs présumés interpellés après un vol par effraction à Limay

26/07/2026

Mantes-la-Jolie : il menace une conductrice avec un marteau après un différend routier

26/07/2026

Mantes-la-Ville : huit ans de prison pour l'agresseur sexuel d’une jeune femme près de la gare

24/07/2026

Trappes : il frappe un policier en tentant de fuir lors d’un contrôle

24/07/2026

Bougival : deux cambrioleurs interpellés en flagrant délit et condamnés à de la prison ferme

23/07/2026

Mantes-la-Jolie. Après le drame en centre-ville, la municipalité appelle au calme et à la responsabilité

23/07/2026

Maisons-Laffitte : trois adolescents interpellés après le vol du collier d’une personne âgée

22/07/2026

Yvelines. Une adolescente de 14 ans portée disparue à Achères : appel à témoins

22/07/2026

Mantes-la-Jolie : Marc Jammet, figure de la gauche locale, est mort à 67 ans

20/07/2026

Limay : Il se rend chez son beau-frère pour régler un différend armé d’un pied-de-biche

20/07/2026

Refus d'obtempérer à Trappes : il percute une voiture de police en prenant la fuite

20/07/2026

Yvelines : un adolescent de 15 ans soupçonné d’avoir lancé 33 fausses alertes à la bombe

20/07/2026

Château de Versailles : un agent de sécurité frappé par un touriste dans la file d’attente

20/07/2026
Afficher plus d'articles

Les infos les + lues

Château de Versailles : un agent de sécurité frappé par un touriste dans la file d’attente

Yvelines : quatre adolescents soupçonnés d'un cambriolage chez des vacanciers arrêtés à Buc

Saint-Germain-en-Laye : blessé à la gorge d’un coup de couteau, un homme hospitalisé

Mantes-la-Ville : huit ans de prison pour l'agresseur sexuel d’une jeune femme près de la gare

Viroflay : les cambrioleurs déclenchent l'alarme d'un pavillon et sont interpellés

Vous-êtes témoin d'un événement ? Cliquez ici
La reproduction de textes, photos et vidéos publiés sur @infonormandie.com doit faire l'objet d'une demande expresse auprès du webmaster du site.
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags