Yvelines : un cambrioleur rattrapé à la gare après une course-poursuite à Houilles

Publié le Mardi 28 Juillet 2026 à 09:29

Le propriétaire d’un pavillon en travaux a lui-même pris en chasse un homme surpris en pleine effraction. La fuite s’est achevée à la gare de Houilles, où des agents de la SUGE sont intervenus.