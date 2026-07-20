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Refus d'obtempérer à Trappes : il percute une voiture de police en prenant la fuite


Publié le Lundi 20 Juillet 2026 à 11:51

Un automobiliste a refusé de s’arrêter à Trappes (Yvelines). Bloqué dans une rue, il a endommagé plusieurs véhicules avant de percuter celui de la brigade anticriminalité.



Les policiers ont tenté d'intercepter l'automobiliste en infraction mais ce dernier a refusé de s'arrêter - Illustration © Adobe Stock
Les policiers ont tenté d'intercepter l'automobiliste en infraction mais ce dernier a refusé de s'arrêter - Illustration © Adobe Stock
Les faits se sont déroulés au milieu de la nuit rue du Centre, à Trappes. Les policiers de la brigade anticriminalité avaient décidé de contrôler une Opel Astra après avoir constaté une infraction au code de la route. Son conducteur a cependant refusé d’obtempérer.

Lors de la course-poursuite qui s'est engagée, l’automobiliste s’est retrouvé bloqué par un autre véhicule. Il aurait alors tenté de se frayer un passage en percutant plusieurs voitures en stationnement, avant d’effectuer une marche arrière et de percuter le véhicule de la BAC.

Deux hommes de 44 ans interpellés

Le choc a endommagé le pare-chocs avant de la voiture de police. Aucun blessé n’est à déplorer.

Deux hommes âgés de 44 ans ont été interpellés : le conducteur, domicilié à Élancourt et connu des services de police, ainsi qu’un habitant de Bois-d’Arcy, soupçonné de complicité.


Tags : accident, enquête, faits divers, police, refus d'obtempérer, Trappes, Yvelines


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