Refus d'obtempérer à Trappes : il percute une voiture de police en prenant la fuite

Publié le Lundi 20 Juillet 2026 à 11:51

Un automobiliste a refusé de s’arrêter à Trappes (Yvelines). Bloqué dans une rue, il a endommagé plusieurs véhicules avant de percuter celui de la brigade anticriminalité.