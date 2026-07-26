Yvelines : cinq cambrioleurs présumés interpellés après un vol par effraction à Limay

Alertés vers 4 h 59, dans la nuit de samedi à dimanche, les policiers de la brigade anti-criminalité (BAC) sont intervenus rue des Roussettes, à Limay (Yvelines), après le signalement d'un vol par effraction en cours dans un pavillon.



À leur arrivée, les fonctionnaires en civil ont constaté qu'une fenêtre de l'habitation avait été brisée. Les premiers éléments recueillis leur ont permis d'établir que les cinq auteurs présumés avaient pris la fuite à bord d'une Toyota. Rapidement localisé, le véhicule des fuyards a pu être intercepté.grâce au dispositif d'interception des véhicules automobiles (DIVA), appelé aussi « stop stick »,



Les cinq occupants ont été interpellés et placés en ngarde à vue au commissariat de Mantes-la-Jolie. Leurs identités n'ont pas été communiquées à ce stade.