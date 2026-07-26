L'essentiel de l'actualité

Yvelines : cinq cambrioleurs présumés interpellés après un vol par effraction à Limay


Publié le Dimanche 26 Juillet 2026 à 12:23

Pris en chasse quelques minutes après un cambriolage en cours, cinq suspects ont été arrêtés grâce au dispositif DIVA.



Les cambrioleurs en fuite ont rapidement été localisés et interceptés - Illustration
Les cambrioleurs en fuite ont rapidement été localisés et interceptés - Illustration
Alertés vers 4 h 59, dans la nuit de samedi à dimanche, les policiers de la brigade anti-criminalité (BAC) sont intervenus rue des Roussettes, à Limay (Yvelines), après le signalement d'un vol par effraction en cours dans un pavillon.

À leur arrivée, les fonctionnaires en civil ont constaté qu'une fenêtre de l'habitation avait été brisée. Les premiers éléments recueillis  leur ont permis d'établir que les cinq auteurs présumés avaient pris la fuite à bord d'une Toyota. Rapidement localisé, le véhicule des fuyards a pu être intercepté.grâce au dispositif d'interception des véhicules automobiles (DIVA), appelé aussi « stop stick »,

Les cinq occupants ont été interpellés et placés en ngarde à vue au commissariat de Mantes-la-Jolie. Leurs identités n'ont pas été communiquées à ce stade.


Tags : cambriolage, enquête, faits divers, Limay, police, Yvelines


Nouveau commentaire :

Modération des commentaires
* La rédaction de infoNormandie.com se réserve le droit de supprimer ou de ne pas publier tout commentaire pouvant contenir des propos à caractère violent, injurieux, diffamatoire, homophobe, sexiste ou raciste.


Plus de prévisions: oneweather.org
L'info en continu

Yvelines : cinq cambrioleurs présumés interpellés après un vol par effraction à Limay

26/07/2026

Mantes-la-Jolie : il menace une conductrice avec un marteau après un différend routier

26/07/2026

Mantes-la-Ville : huit ans de prison pour l'agresseur sexuel d’une jeune femme près de la gare

24/07/2026

Trappes : il frappe un policier en tentant de fuir lors d’un contrôle

24/07/2026

Bougival : deux cambrioleurs interpellés en flagrant délit et condamnés à de la prison ferme

23/07/2026

Mantes-la-Jolie. Après le drame en centre-ville, la municipalité appelle au calme et à la responsabilité

23/07/2026

Maisons-Laffitte : trois adolescents interpellés après le vol du collier d’une personne âgée

22/07/2026

Yvelines. Une adolescente de 14 ans portée disparue à Achères : appel à témoins

22/07/2026

Mantes-la-Jolie : Marc Jammet, figure de la gauche locale, est mort à 67 ans

20/07/2026

Limay : Il se rend chez son beau-frère pour régler un différend armé d’un pied-de-biche

20/07/2026

Refus d'obtempérer à Trappes : il percute une voiture de police en prenant la fuite

20/07/2026

Yvelines : un adolescent de 15 ans soupçonné d’avoir lancé 33 fausses alertes à la bombe

20/07/2026

Château de Versailles : un agent de sécurité frappé par un touriste dans la file d’attente

20/07/2026

Saint-Germain-en-Laye : blessé à la gorge d’un coup de couteau, un homme hospitalisé

17/07/2026

​Les Mureaux : quatre hommes neutralisés par la BAC après s’être introduits dans le château d’eau

17/07/2026
Afficher plus d'articles

Les infos les + lues

Château de Versailles : un agent de sécurité frappé par un touriste dans la file d’attente

Yvelines : quatre adolescents soupçonnés d'un cambriolage chez des vacanciers arrêtés à Buc

Saint-Germain-en-Laye : blessé à la gorge d’un coup de couteau, un homme hospitalisé

Viroflay : les cambrioleurs déclenchent l'alarme d'un pavillon et sont interpellés

Les Mureaux : un cambrioleur surpris en pleine nuit par la police dans un pavillon

Vous-êtes témoin d'un événement ? Cliquez ici
La reproduction de textes, photos et vidéos publiés sur @infonormandie.com doit faire l'objet d'une demande expresse auprès du webmaster du site.
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags