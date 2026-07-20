Mantes-la-Jolie : Marc Jammet, figure de la gauche locale, est mort à 67 ans

Figure connue de la vie politique mantaise, Marc Jammet est décédé à l’âge de 67 ans. Ancienne tête de liste aux élections municipales, il avait consacré une grande partie de son parcours au débat démocratique local et à la défense de ses convictions.
Militant de gauche, il s’était notamment engagé en faveur des services publics, de la solidarité et du progrès social. La municipalité souligne « son dévouement » et son attachement à une ville « plus juste et plus unie ».
Militant de gauche, il s’était notamment engagé en faveur des services publics, de la solidarité et du progrès social. La municipalité souligne « son dévouement » et son attachement à une ville « plus juste et plus unie ».
Les condoléances de la municipalité
Au nom de la Ville et des habitants, le maire de Mantes-la-Jolie, Adama Gaye, a adressé ses condoléances à la famille de Marc Jammet, ainsi qu’à ses proches et à ses compagnons de lutte.
« Son engagement en faveur d’une ville plus juste et plus unie restera gravé dans les mémoires », indique la municipalité, qui s’associe à la douleur de sa famille et de ses amis.
Au nom de la Ville et des habitants, le maire de Mantes-la-Jolie, Adama Gaye, a adressé ses condoléances à la famille de Marc Jammet, ainsi qu’à ses proches et à ses compagnons de lutte.
« Son engagement en faveur d’une ville plus juste et plus unie restera gravé dans les mémoires », indique la municipalité, qui s’associe à la douleur de sa famille et de ses amis.