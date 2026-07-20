Mantes-la-Jolie : Marc Jammet, figure de la gauche locale, est mort à 67 ans

Les condoléances de la municipalité



Au nom de la Ville et des habitants, le maire de Mantes-la-Jolie, Adama Gaye, a adressé ses condoléances à la famille de Marc Jammet, ainsi qu’à ses proches et à ses compagnons de lutte.



« Son engagement en faveur d’une ville plus juste et plus unie restera gravé dans les mémoires », indique la municipalité, qui s’associe à la douleur de sa famille et de ses amis.

