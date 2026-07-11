Les Mureaux : un cambrioleur surpris en pleine nuit par la police dans un pavillon

Un homme de 25 ans a été interpellé dans la nuit de vendredi à samedi après s’être introduit dans une maison inoccupée, dans le secteur de la rue Jean-Jaurès, aux Mureaux.



Vers 1 h 40, un riverain a contacté la police après avoir entendu le bruit d'une vitre brisée chez son voisin, actuellement hébergé en maison de retraite. Il a ensuite aperçu un individu pénétrer dans le pavillon par la fenêtre fracturée.



Rapidement sur place, un équipage de la brigade anticriminalité a surpris le suspect à l’intérieur de l’habitation. L’homme, âgé de 25 ans, a été interpellé pour tentative de vol par effraction.



