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Les Mureaux : un cambrioleur surpris en pleine nuit par la police dans un pavillon


Publié le Samedi 11 Juillet 2026 à 12:03



Le cambrioleur a brisé une vitre pour s'introduire à l'intérieur du pavillon - Illustration © Adobe stock
Le cambrioleur a brisé une vitre pour s'introduire à l'intérieur du pavillon - Illustration © Adobe stock
Un homme de 25 ans a été interpellé dans la nuit de vendredi à samedi après s’être introduit dans une maison inoccupée, dans le secteur de la rue Jean-Jaurès, aux Mureaux.

Vers 1 h 40, un riverain a contacté la police après avoir entendu le bruit d'une vitre brisée chez son voisin, actuellement hébergé en maison de retraite. Il a ensuite aperçu un individu pénétrer dans le pavillon par la fenêtre fracturée.

Rapidement sur place, un équipage de la brigade anticriminalité a surpris le suspect à l’intérieur de l’habitation. L’homme, âgé de 25 ans, a été interpellé pour tentative de vol par effraction.

 


Tags : cambriolage, enquête, faits divers, Les Mureaux, police, vol par effraction, Yvelines


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