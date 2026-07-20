Limay : Il se rend chez son beau-frère pour régler un différend armé d’un pied-de-biche

L’un des deux hommes a été surpris en train de briser la baie vitrée et de dégrader la porte d’entrée à l’aide d’un pied-de-biche. - Illustration
La police est intervenue vers 3 heures du matin, chemin de Saint-Sauveur à Limay, après l’appel d’un homme signalant la présence devant son domicile de son beau-frère, accompagné d’un ami. Selon ses déclarations, l’un d’eux était muni d’une arme blanche.
À leur arrivée, les policiers de la brigade anticriminalité (Bac) ont surpris l’un des deux hommes en train de briser la baie vitrée et de dégrader la porte d’entrée à l’aide d’un pied-de-biche. L’arrivée d’un second équipage a permis de maîtriser rapidement les deux suspects.
À leur arrivée, les policiers de la brigade anticriminalité (Bac) ont surpris l’un des deux hommes en train de briser la baie vitrée et de dégrader la porte d’entrée à l’aide d’un pied-de-biche. L’arrivée d’un second équipage a permis de maîtriser rapidement les deux suspects.
Des soupçons de violences conjugales
D’après les premiers éléments recueillis, le beau-frère soupçonnait l’occupant des lieux d’avoir commis des violences conjugales sur sa sœur et serait venu pour « en découdre ».
Les deux hommes, âgés de 25 et 31 ans et domiciliés à Sevran, ont été interpellés et placés en garde à vue pour « dégradations de biens privés ». La victime, âgée de 33 ans, réside à Limay.
Les deux hommes, âgés de 25 et 31 ans et domiciliés à Sevran, ont été interpellés et placés en garde à vue pour « dégradations de biens privés ». La victime, âgée de 33 ans, réside à Limay.