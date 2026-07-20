Limay : Il se rend chez son beau-frère pour régler un différend armé d’un pied-de-biche

Publié le Lundi 20 Juillet 2026 à 12:06

Deux hommes ont été interpellés dans la nuit à Limay après avoir dégradé la baie vitrée et la porte d’entrée d’une habitation. L’un d’eux soupçonnait l’occupant de violences conjugales envers sa sœur.