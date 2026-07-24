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Trappes : il frappe un policier en tentant de fuir lors d’un contrôle


Publié le Vendredi 24 Juillet 2026 à 11:29

Un homme de 29 ans a été interpellé jeudi après-midi place des Merisiers, à Trappes, après avoir tenté d’échapper à un contrôle de police. Un fonctionnaire a été blessé au visage.



Le mis en cause a été interpellé ppour violences sur personne dépositaire de l'autorité publique - Illustration
Le mis en cause a été interpellé ppour violences sur personne dépositaire de l'autorité publique - Illustration
Les policiers contrôlaient vers 15 h 55 un véhicule dont le conducteur n’était pas assuré. Celui-ci a alors abandonné la voiture et tenté de prendre la fuite à pied.

Au moment de son interpellation, le suspect aurait porté un coup de coude à l’un des fonctionnaires. Il a finalement été maîtrisé puis conduit au commissariat de Saint-Quentin-en-Yvelines, sans nouvel incident.

Le policier souhaite déposer plainte

Touché au niveau d’un œil, le policier se plaignait de douleurs et a indiqué vouloir déposer plainte. L’homme de 29 ans, déjà connu des services de police, a été interpellé pour violences, outrage et rébellion, et placé en garde à vue.


Tags : enquête, faits divers, police, Trappes, Yvelines


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