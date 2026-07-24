Trappes : il frappe un policier en tentant de fuir lors d’un contrôle

Le mis en cause a été interpellé ppour violences sur personne dépositaire de l'autorité publique - Illustration
Les policiers contrôlaient vers 15 h 55 un véhicule dont le conducteur n’était pas assuré. Celui-ci a alors abandonné la voiture et tenté de prendre la fuite à pied.
Au moment de son interpellation, le suspect aurait porté un coup de coude à l’un des fonctionnaires. Il a finalement été maîtrisé puis conduit au commissariat de Saint-Quentin-en-Yvelines, sans nouvel incident.
Au moment de son interpellation, le suspect aurait porté un coup de coude à l’un des fonctionnaires. Il a finalement été maîtrisé puis conduit au commissariat de Saint-Quentin-en-Yvelines, sans nouvel incident.
Le policier souhaite déposer plainte
Touché au niveau d’un œil, le policier se plaignait de douleurs et a indiqué vouloir déposer plainte. L’homme de 29 ans, déjà connu des services de police, a été interpellé pour violences, outrage et rébellion, et placé en garde à vue.