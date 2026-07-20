Château de Versailles : un agent de sécurité frappé par un touriste dans la file d’attente

Une altercation a éclaté dimanche 19 juillet, vers 9 h 50, dans la file d’attente du château de Versailles, avenue Rockefeller. Selon les premiers éléments, un touriste aurait tenté de dépasser plusieurs visiteurs.
Un agent de sécurité est intervenu pour le rappeler à l’ordre et aurait alors reçu plusieurs coups de poing au visage. Des militaires de l’opération Sentinelle présents sur place ont retenu le suspect jusqu’à l’arrivée de la police.
Un agent de sécurité est intervenu pour le rappeler à l’ordre et aurait alors reçu plusieurs coups de poing au visage. Des militaires de l’opération Sentinelle présents sur place ont retenu le suspect jusqu’à l’arrivée de la police.
Le suspect conduit au commissariat
Le touriste, un Slovène de 28 ans domicilié à Amsterdam, a été interpellé puis conduit au commissariat de Versailles pour être entendu sur le déropulement des faits. Il n’est pas connu des services de police, précise une source proche de l'affaire.
L’agent de sécurité, âgé de 25 ans et domicilié près de Coignières a été pris en charge par les secours et transporté à l’hôpital.
L’agent de sécurité, âgé de 25 ans et domicilié près de Coignières a été pris en charge par les secours et transporté à l’hôpital.