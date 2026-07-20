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Château de Versailles : un agent de sécurité frappé par un touriste dans la file d’attente


Publié le Lundi 20 Juillet 2026 à 11:09

Un agent de sécurité du château de Versailles a été hospitalisé après avoir reçu plusieurs coups de poing, dimanche matin. Un touriste slovène de 28 ans a été interpellé



Le château de Versailles - ©Google Maps
Le château de Versailles - ©Google Maps
Une altercation a éclaté dimanche 19 juillet, vers 9 h 50, dans la file d’attente du château de Versailles, avenue Rockefeller. Selon les premiers éléments, un touriste aurait tenté de dépasser plusieurs visiteurs.

Un agent de sécurité est intervenu pour le rappeler à l’ordre et aurait alors reçu plusieurs coups de poing au visage. Des militaires de l’opération Sentinelle présents sur place ont retenu le suspect jusqu’à l’arrivée de la police.

Le suspect conduit au commissariat

Le touriste, un Slovène de 28 ans domicilié à Amsterdam, a été interpellé puis conduit au commissariat de Versailles pour être entendu sur le déropulement des faits. Il n’est pas connu des services de police, précise une source proche de l'affaire.

L’agent de sécurité, âgé de 25 ans et domicilié près de Coignières a été pris en charge par les secours et transporté à l’hôpital.


Tags : agent de sécurité, agression, chateau de Versailles, enquête, faits divers, police, touriste, Yvelines


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