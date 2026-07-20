Château de Versailles : un agent de sécurité frappé par un touriste dans la file d’attente

Publié le Lundi 20 Juillet 2026 à 11:09

Un agent de sécurité du château de Versailles a été hospitalisé après avoir reçu plusieurs coups de poing, dimanche matin. Un touriste slovène de 28 ans a été interpellé