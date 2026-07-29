Poissy : blessé de trois coups de couteau au crâne lors d’une rixe

L’un des protagonistes de la rixe a été blessé à la tête par une arme blanche - illustration
Un témoin a contacté la police hier vers 17 h 10 après avoir assisté à une rixe entre deux hommes dont un armé d’une arme blanche. À l’arrivée des policiers, des pompiers et du Samu, la victime, qui avait reçu plusieurs coups de couteau, était consciente mais présentait une plaie saignante au niveau du crâne.
Cet homme de 43 ans, domicilié à Poissy, semblait connaître son agresseur, qui avait pris la fuite à pied. Les recherches engagées ont alors permis à la brigade anticriminalité d’interpeller un suspect âgé de 42 ans, également domicilié dans la commune et déjà connu des services de police.
Cet homme de 43 ans, domicilié à Poissy, semblait connaître son agresseur, qui avait pris la fuite à pied. Les recherches engagées ont alors permis à la brigade anticriminalité d’interpeller un suspect âgé de 42 ans, également domicilié dans la commune et déjà connu des services de police.
La victime était armée d’un marteau
Une vidéo remise aux enquêteurs par un témoin montre que les deux hommes ont échangé des coups. La victime était munie d’un marteau, tandis que le suspect tenait un objet susceptible d’être le couteau utilisé lors de l’affrontement.
Le quadragénaire blessé présentait trois plaies peu profondes au crâne. Il a été transporté au centre hospitalier de Poissy, sans pronostic vital engagé.
L’enquête ouverte par la police va devoir établir l’origine et le déroulement de ces faits.
Le quadragénaire blessé présentait trois plaies peu profondes au crâne. Il a été transporté au centre hospitalier de Poissy, sans pronostic vital engagé.
L’enquête ouverte par la police va devoir établir l’origine et le déroulement de ces faits.