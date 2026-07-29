Poissy : blessé de trois coups de couteau au crâne lors d’une rixe

Un témoin a contacté la police hier vers 17 h 10 après avoir assisté à une rixe entre deux hommes dont un armé d’une arme blanche. À l’arrivée des policiers, des pompiers et du Samu, la victime, qui avait reçu plusieurs coups de couteau, était consciente mais présentait une plaie saignante au niveau du crâne.



Cet homme de 43 ans, domicilié à Poissy, semblait connaître son agresseur, qui avait pris la fuite à pied. Les recherches engagées ont alors permis à la brigade anticriminalité d’interpeller un suspect âgé de 42 ans, également domicilié dans la commune et déjà connu des services de police.