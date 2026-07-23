Bougival : deux cambrioleurs interpellés en flagrant délit et condamnés à de la prison ferme

Publié le Jeudi 23 Juillet 2026 à 19:33

Un riverain attentif a permis l’interpellation de deux hommes, surpris après un vol par effraction en plein après-midi à Bougival (Yvelines). Les deux cambrioleurs ont été condamnés à des peines de prison ferme.