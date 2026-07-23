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Bougival : deux cambrioleurs interpellés en flagrant délit et condamnés à de la prison ferme


Publié le Jeudi 23 Juillet 2026 à 19:33

Un riverain attentif a permis l’interpellation de deux hommes, surpris après un vol par effraction en plein après-midi à Bougival (Yvelines). Les deux cambrioleurs ont été condamnés à des peines de prison ferme.



Présentés à la justice à l’issue de leur garde à vue, les deux individus ont été condamnés à huit mois et quinze mois d’emprisonnement ferme. - Illustration © Adobe Stock
Présentés à la justice à l’issue de leur garde à vue, les deux individus ont été condamnés à huit mois et quinze mois d’emprisonnement ferme. - Illustration © Adobe Stock
Le 14 juillet 2026, vers 17 heures, un habitant de Bougival remarque un homme franchissant une haie pour quitter un pavillon, avant de rejoindre un complice dans la rue. Une alarme retentit au même moment. Trouvant leur comportement suspect, le témoin tente de les suivre et alerte immédiatement la police en composant le 17.

Des équipages du Groupe de sécurité de proximité (GSP) convergent rapidement vers le secteur. Après plusieurs minutes de recherches, les policiers retrouvent les deux suspects alors qu’ils s’apprêtent à monter à bord d’un véhicule de transport avec chauffeur (VTC).

Bijoux, devises et objets volés retrouvés

Lors de leur interpellation, les deux hommes sont en possession d’un tournevis, de bijoux, de devises ainsi que d’une paire d’AirPods déclarée volée et inscrite au FOVeS (Fichier des objets et véhicules signalés).

Dans le même temps, un équipage se rend au pavillon d’où l’un des suspects avait été vu sortir. Les policiers constatent qu’une fenêtre a été forcée. La propriétaire confirmera par la suite le vol de bijoux et de devises.

Les deux mis en cause, âgés de 35 et 31 ans, tous deux sans domicile fixe et en situation irrégulière sur le territoire, étaient déjà très défavorablement connus des services de police sous différentes identités.

Présentés à la justice à l’issue de leur garde à vue, ils ont été condamnés à huit mois et quinze mois d’emprisonnement ferme.

 


Tags : Bougival, cambriolage, enquête, faits divers, police, Yvelines


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