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Mantes-la-Ville : huit ans de prison pour l'agresseur sexuel d’une jeune femme près de la gare


Publié le Vendredi 24 Juillet 2026 à 16:05

Une femme de 22 ans avait été suivie puis agressée dans le parking de la gare routière. Identifié grâce à son signalement et à la vidéoprotection, un homme de 32 ans a été lourdement condamné.



Les faikts se sont produits dans le secteur du parking de la gare de Mantes-la-Ville - Illustration ©Google Maps
Les faikts se sont produits dans le secteur du parking de la gare de Mantes-la-Ville - Illustration ©Google Maps
La jeune femme, terrorisée, avait trouvé refuge dans sa voiture. Dans la nuit du lundi 20 au mardi 21 juillet, vers minuit, les policiers de la brigade anticriminalité ont été envoyés dans le parking de la gare routière, rue Jean-Jaouen, à Mantes-la-Ville (Yvelines).

La victime a expliqué avoir été suivie depuis la sortie de la gare par un homme. Une fois dans le parking, celui-ci aurait soulevé son tee-shirt, commis des attouchements sur sa poitrine et tenté de la contraindre à se dénuder. Il aurait également voulu la photographier avant de prendre la fuite.

Repéré à proximité grâce au signalement

La jeune femme a fourni aux policiers une description précise de son agresseur. Un suspect correspondant au signalement a rapidement été repéré dans la rue Jean-Jaouen, puis formellement reconnu par la victime. Présentant des signes d’ivresse, l’homme de 32 ans, sans domicile connu, a été interpellé et placé en garde à vue.

Les vérifications ont révélé qu’il faisait l’objet de quatre fiches de recherche. Il était par ailleurs déjà connu des services de police pour des faits de viol sur mineur, d’agressions sexuelles commises en état d’ivresse et de non-respect de ses obligations liées au fichier des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes.

Condamné à huit ans de prison

Entendu après son dégrisement, le mis en cause a contesté les faits. Les enquêteurs disposaient cependant du témoignage de la victime et des images du système de vidéoprotection du site.

Une expertise psychiatrique a conclu à une personnalité marquée par de multiples transgressions de la loi, tout en estimant l’homme accessible à une sanction pénale. L’examen psychologique de la victime a, de son côté, mis en évidence un état de stress post-traumatique majeur. Une incapacité totale de travail psychologique de 30 jours lui a été délivrée.

Déféré devant le tribunal judiciaire de Versailles dans le cadre d’une comparution immédiate, le prévenu a été condamné à huit ans d’emprisonnement. Une précédente peine de six mois avec sursis a également été révoquée. Il a été immédiatement incarcéré.



Tags : agression esxuelle, enquête, faits divers, Mantes-la-Ville, police, Tribunal de Versailles, Yvelines


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