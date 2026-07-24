Mantes-la-Ville : huit ans de prison pour l'agresseur sexuel d’une jeune femme près de la gare

Entendu après son dégrisement, le mis en cause a contesté les faits. Les enquêteurs disposaient cependant du témoignage de la victime et des images du système de vidéoprotection du site.



Une expertise psychiatrique a conclu à une personnalité marquée par de multiples transgressions de la loi, tout en estimant l’homme accessible à une sanction pénale. L’examen psychologique de la victime a, de son côté, mis en évidence un état de stress post-traumatique majeur. Une incapacité totale de travail psychologique de 30 jours lui a été délivrée.



Déféré devant le tribunal judiciaire de Versailles dans le cadre d’une comparution immédiate, le prévenu a été condamné à huit ans d’emprisonnement. Une précédente peine de six mois avec sursis a également été révoquée. Il a été immédiatement incarcéré.