Yvelines : quatre adolescents soupçonnés d'un cambriolage chez des vacanciers arrêtés à Buc

L'intervention rapide des policiers a permis de retrouver les auteurs présumés du cambriolage - Illustration
Un voisin vigilant a permis une intervention rapide de la police, dimanche juste avant 17 heures, rue du Professeur-Vincent à Buc (Yvelines). L’homme venait de remarquer trois ou quatre adolescents sortant du jardin d’une maison dont les occupants étaient absents, en vacances. Les volets de l’habitation étaient ouverts, ce qui a immédiatement éveillé les soupçons.
Les policiers en civil de la brigade anticriminalité (Bac) et du groupe de sécurité de proximité (GSP) se sont rendus sur place. Ils ont rapidement repéré trois jeunes qui, à leur vue, ont pris la fuite. Les gardiens de la paix sont parvenus à les rattraper et à les interpeller.
Les policiers en civil de la brigade anticriminalité (Bac) et du groupe de sécurité de proximité (GSP) se sont rendus sur place. Ils ont rapidement repéré trois jeunes qui, à leur vue, ont pris la fuite. Les gardiens de la paix sont parvenus à les rattraper et à les interpeller.
Un ordinateur portable retrouvé
Lors du contrôle, un ordinateur portable appartenant aux victimes a été découvert sur l’un des adolescents. Les recherches menées dans le secteur ont ensuite permis d’interpeller un quatrième suspect.
Les quatre mis en cause, âgés de 15 et 16 ans, ont été placés en garde à vue pour vol par effraction en réunion. Deux d’entre eux étaient déjà connus des services de police.
Les quatre mis en cause, âgés de 15 et 16 ans, ont été placés en garde à vue pour vol par effraction en réunion. Deux d’entre eux étaient déjà connus des services de police.