Yvelines : quatre adolescents soupçonnés d'un cambriolage chez des vacanciers arrêtés à Buc

Un voisin vigilant a permis une intervention rapide de la police, dimanche juste avant 17 heures, rue du Professeur-Vincent à Buc (Yvelines). L’homme venait de remarquer trois ou quatre adolescents sortant du jardin d’une maison dont les occupants étaient absents, en vacances. Les volets de l’habitation étaient ouverts, ce qui a immédiatement éveillé les soupçons.



Les policiers en civil de la brigade anticriminalité (Bac) et du groupe de sécurité de proximité (GSP) se sont rendus sur place. Ils ont rapidement repéré trois jeunes qui, à leur vue, ont pris la fuite. Les gardiens de la paix sont parvenus à les rattraper et à les interpeller.