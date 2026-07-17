Saint-Germain-en-Laye : blessé à la gorge d’un coup de couteau, un homme hospitalisé

L’auteur présumé du coup de couteau a été interpellé par une patrouille peu après les faits - illustration Adobe stock
Un homme a été interpellé ce jeudi soir à Saint-Germain-en-Laye après une agression au couteau sur le boulevard de la Paix. La victime, légèrement blessée, a été transportée à l’hôpital.
La victime a contacté la police vers 22 h 50 déclarant avoir reçu un coup de couteau au niveau de la gorge. Elle a pu fournir un signalement précis de son agresseur aux opérateurs du « 17 ».
La victime a contacté la police vers 22 h 50 déclarant avoir reçu un coup de couteau au niveau de la gorge. Elle a pu fournir un signalement précis de son agresseur aux opérateurs du « 17 ».
Le suspect retrouvé rapidement
Les sapeurs-pompiers ont pris en charge le blessé, dont l’état n’inspirait pas d’inquiétude, avant de le transporter à l’hôpital.
Les policiers locaux, épaulés par une équipe cynophile, ont retrouvé et interpellé le suspect peu après les faits. L’homme, âgé de 67 ans, a été conduit au commissariat pour être entendu.
Les policiers locaux, épaulés par une équipe cynophile, ont retrouvé et interpellé le suspect peu après les faits. L’homme, âgé de 67 ans, a été conduit au commissariat pour être entendu.