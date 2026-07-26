Mantes-la-Jolie : il menace une conductrice avec un marteau après un différend routier

L'automobiliste, muni d'un marteau, a menacé une jeune conductrice à la suite d'un différend routier - Illustration © Pixabay
Un différend entre deux automobilistes a viré à l'incident, samedi vers 17 h 20, rue Jean-Houet, à Mantes-la-Jolie (Yvelines).
Selon les premiers éléments, un homme de 23 ans aurait menacé une jeune conductrice de 20 ans avec un marteau avant de s'en prendre à son véhicule, qu'il a dégradé avec cet outil. Les policiers de la brigade spécialisée de terrain (BST) sont rapidement intervenus et ont procédé à son interpellation.
Aucun blessé n'est à déplorer. La victime s'est rendue au commissariat afin de déposer plainte. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances précises des faits.
Selon les premiers éléments, un homme de 23 ans aurait menacé une jeune conductrice de 20 ans avec un marteau avant de s'en prendre à son véhicule, qu'il a dégradé avec cet outil. Les policiers de la brigade spécialisée de terrain (BST) sont rapidement intervenus et ont procédé à son interpellation.
Aucun blessé n'est à déplorer. La victime s'est rendue au commissariat afin de déposer plainte. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances précises des faits.