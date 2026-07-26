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Mantes-la-Jolie : il menace une conductrice avec un marteau après un différend routier


Publié le Dimanche 26 Juillet 2026 à 11:43

Une altercation entre deux automobilistes a dégénéré samedi après-midi à Mantes-la-Jolie. Un homme de 23 ans a été interpellé.



L'automobiliste, muni d'un marteau, a menacé une jeune conductrice à la suite d'un différend routier - Illustration © Pixabay
L'automobiliste, muni d'un marteau, a menacé une jeune conductrice à la suite d'un différend routier - Illustration © Pixabay
Un différend entre deux automobilistes a viré à l'incident, samedi vers 17 h 20, rue Jean-Houet, à Mantes-la-Jolie (Yvelines).

Selon les premiers éléments, un homme de 23 ans aurait menacé une jeune conductrice de 20 ans avec un marteau avant de s'en prendre à son véhicule, qu'il a dégradé avec cet outil. Les policiers de la brigade spécialisée de terrain (BST) sont rapidement intervenus et ont procédé à son interpellation.

Aucun blessé n'est à déplorer. La victime s'est rendue au commissariat afin de déposer plainte. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances précises des faits.


Tags : enquête, faits divers, Mantes-la-Jolie, police, violences, Yvelines


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