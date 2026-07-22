Maisons-Laffitte : trois adolescents interpellés après le vol du collier d’une personne âgée

Le comportement suspect de trois adolescents avait été repéré vers ce mardi vers16 h 25, rue de Paris, à Maisons-Laffitte. Selon les informations transmises par le centre de supervision urbain, en charge des caméras de vidéo-protection de la ville, ils observaient avec insistance une personne âgée qui attendait à un arrêt de bus.



Une surveillance a alors été mise en place par les policiers, avec l’appui de la police municipale. Les trois suspects sont finalement passés à l’acte en arrachant le collier de la victime avant de prendre la fuite à toutes jambes.