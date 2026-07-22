Maisons-Laffitte : trois adolescents interpellés après le vol du collier d’une personne âgée

Les recherches entreprises par les forces de l'ordre munies du signalement des auteurs a permis de retrouver ces derniers et de les intepeller - Illustration © Adobe Stock
Le comportement suspect de trois adolescents avait été repéré vers ce mardi vers16 h 25, rue de Paris, à Maisons-Laffitte. Selon les informations transmises par le centre de supervision urbain, en charge des caméras de vidéo-protection de la ville, ils observaient avec insistance une personne âgée qui attendait à un arrêt de bus.
Une surveillance a alors été mise en place par les policiers, avec l’appui de la police municipale. Les trois suspects sont finalement passés à l’acte en arrachant le collier de la victime avant de prendre la fuite à toutes jambes.
Une surveillance a alors été mise en place par les policiers, avec l’appui de la police municipale. Les trois suspects sont finalement passés à l’acte en arrachant le collier de la victime avant de prendre la fuite à toutes jambes.
Agés de 16 et 17 ans
Les trois adolescents ont rapidement été interpellés et placés en garde à vue le temps de leur audition par les enquêteurs.. Il s’agit d’un jeune de 16 ans et de deux autres âgés de 17 ans.
La victime, dont l'âge n'a pas été communiqué, n’a pas été blessée.
La victime, dont l'âge n'a pas été communiqué, n’a pas été blessée.