Mantes-la-Jolie : un pilote de quad interpellé après un refus d’obtempérer lors d’un rodéo urbain

Les policiers de la brigade spécialisée de terrain (BST) ont été confrontés, samedi un peu avant 23 heures, à un refus d’obtempérer impliquant un conducteur de quad dans la rue Jean-Honoré-Fragonard, dans le quartier du Val-Fourré à Mantes-la-Jolie (Yvelines).



Il a été établi que le pilote participait à un rodéo urbain lorsqu’il a refusé de se soumettre au contrôle des policiers. Après une courte course-poursuite, les fonctionnaires sont parvenus à l’interpeller.



L’incident n’a fait aucun blessé et n’a occasionné aucun dégât matériel. L’identité du conducteur n’a pas été communiquée.