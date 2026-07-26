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Mantes-la-Jolie : un pilote de quad interpellé après un refus d’obtempérer lors d’un rodéo urbain


Publié le Dimanche 26 Juillet 2026 à 16:57

Un conducteur de quad, qui participait à un rodéo urbain, a refusé de s’arrêter à un contrôle de police samedi soir. Il a finalement été interpellé.



Les policiers sont parvenus à rattraper le quad et à interpeller son conducteur - Illustration © Adobe Stock
Les policiers sont parvenus à rattraper le quad et à interpeller son conducteur - Illustration © Adobe Stock
Les policiers de la brigade spécialisée de terrain (BST) ont été confrontés, samedi un peu avant 23 heures, à un refus d’obtempérer impliquant un conducteur de quad dans la rue Jean-Honoré-Fragonard, dans le quartier du Val-Fourré à Mantes-la-Jolie (Yvelines).

Il a été établi que le pilote participait à un rodéo urbain lorsqu’il a refusé de se soumettre au contrôle des policiers. Après une courte course-poursuite, les fonctionnaires sont parvenus à l’interpeller.

L’incident n’a fait aucun blessé et n’a occasionné aucun dégât matériel. L’identité du conducteur n’a pas été communiquée.


Tags : enquête, faits divers, Mantes-la-Jolie, police, Yvelines

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