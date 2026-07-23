Mantes-la-Jolie. Après le drame en centre-ville, la municipalité appelle au calme et à la responsabilité

La municipalité de Mantes-la-Jolie (Yvelines) dit partager « sa profonde émotion » après ces violences qui ont coûté la vie à une personne et fait plusieurs blessés. Elle adresse ses pensées à la victime, à ses proches ainsi qu'aux personnes blessées. Lire ci-dessous le déroulement des faits.
La Ville explique avoir volontairement attendu avant de communiquer afin de disposer d'éléments vérifiés et de respecter le déroulement de l'enquête menée par les autorités judiciaires.
La Ville explique avoir volontairement attendu avant de communiquer afin de disposer d'éléments vérifiés et de respecter le déroulement de l'enquête menée par les autorités judiciaires.
Appel à ne pas relayer de rumeurs
Dans son communiqué, la municipalité rappelle qu'il appartient désormais à la justice d'établir les circonstances exactes des faits. Elle invite les habitants à faire preuve de responsabilité en évitant de diffuser des rumeurs ou des informations non vérifiées.
La Ville remercie également les policiers municipaux, les policiers nationaux, les habitants ayant porté les premiers secours ainsi que l'ensemble des services de secours mobilisés lors de cette intervention.
Afin de renforcer la tranquillité publique, une présence accrue des équipes de prévention et des services municipaux est désormais assurée dans le secteur de la place du marché au Blé où se sont déroulés les faits.
La municipalité conclut son message en appelant « chacun au calme, à la retenue et à l'apaisement » dans un contexte qu'elle qualifie de particulièrement sensible.
La Ville remercie également les policiers municipaux, les policiers nationaux, les habitants ayant porté les premiers secours ainsi que l'ensemble des services de secours mobilisés lors de cette intervention.
Afin de renforcer la tranquillité publique, une présence accrue des équipes de prévention et des services municipaux est désormais assurée dans le secteur de la place du marché au Blé où se sont déroulés les faits.
La municipalité conclut son message en appelant « chacun au calme, à la retenue et à l'apaisement » dans un contexte qu'elle qualifie de particulièrement sensible.
LES FAITS -- Une embrouille qui vire au drame
La prise de parole de la municipalité intervient alors que le parquet de Versailles a ouvert, mercredi 22 juillet, une information judiciaire pour meurtre. La rixe, survenue dimanche 19 juillet en centre-ville, a coûté la vie à un homme, mortellement blessé à l'arme blanche, et fait plusieurs autres blessés.
Quatre personnes ont été mises en examen. Trois ont été placées sous contrôle judiciaire et le suspect présenté comme l'auteur principal des faits a été placé en détention provisoire. Selon une source proche de l'enquête, cette rixe pourrait trouver son origine dans une violente altercation survenue la veille dans un bar de la place du marché au Blé.
La prise de parole de la municipalité intervient alors que le parquet de Versailles a ouvert, mercredi 22 juillet, une information judiciaire pour meurtre. La rixe, survenue dimanche 19 juillet en centre-ville, a coûté la vie à un homme, mortellement blessé à l'arme blanche, et fait plusieurs autres blessés.
Quatre personnes ont été mises en examen. Trois ont été placées sous contrôle judiciaire et le suspect présenté comme l'auteur principal des faits a été placé en détention provisoire. Selon une source proche de l'enquête, cette rixe pourrait trouver son origine dans une violente altercation survenue la veille dans un bar de la place du marché au Blé.