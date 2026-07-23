Mantes-la-Jolie. Après le drame en centre-ville, la municipalité appelle au calme et à la responsabilité

Publié le Jeudi 23 Juillet 2026 à 14:11

La Ville de Mantes-la-Jolie a réagi, ce jeudi, aux graves faits de violence survenus dimanche en centre-ville. Dans un communiqué, elle exprime son émotion, apporte son soutien aux victimes et appelle les habitants à la retenue, dans l'attente des conclusions de l'enquête judiciaire