Yvelines : un adolescent de 15 ans soupçonné d’avoir lancé 33 fausses alertes à la bombe

Les enquêteurs spécialisés du groupement de voie publique ont rapidement constaté que le numéro utilisé provenait de l’opérateur OnOff. Il apparaissait également dans plusieurs dossiers similaires recensés à travers la France.



Les investigations techniques ont permis de remonter jusqu’à un adolescent de 15 ans, amateur de jeux vidéo en ligne. Malgré l’utilisation de réseaux privés virtuels, ou VPN, pour masquer son identité et sa localisation, plusieurs erreurs commises lors de ses connexions auraient permis aux policiers de le confondre.



Le mineur, placé dans un foyer de l’aide sociale à l’enfance et alors signalé en fugue, a été localisé chez sa mère à Wimereux, dans le Pas-de-Calais. Le parquet de Versailles s’est dessaisi au profit de celui de Boulogne-sur-Mer, qui a toutefois laissé les policiers de Saint-Quentin-en-Yvelines poursuivre leurs investigations.