Yvelines. Une adolescente de 14 ans portée disparue à Achères : appel à témoins

Hadjar mesure environ 1,60 mètre et présente une corpulence normale. Elle a les cheveux châtains mi-longs, avec des mèches blondes, et les yeux marron. Elle est décrite comme étant de type nord-africain.



Au moment de sa disparition, elle portait un short noir, un tee-shirt de football Adidas et une pochette noire.



Toute personne disposant d’une information permettant de la localiser est invitée à contacter sans délai le commissariat de Conflans-Sainte-Honorine au 01 34 90 47 57.