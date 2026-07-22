Yvelines. Une adolescente de 14 ans portée disparue à Achères : appel à témoins

Photo de la jeune fille disparue, publiée par la Police nationale dans le cadre de l'appel à témoin - ©DIPN78
Un appel à témoins a été lancé après la disparition jugée inquiétante d’Hadjar Hitty. L’adolescente de 14 ans n’a plus donné de nouvelles depuis lundi 20 juillet, vers 19 heures, à Achères, dans les Yvelines.
Sa situation suscite une vive inquiétude : la jeune fille est diabétique et nécessite un traitement d’urgence, précise la police nationale.
Sa situation suscite une vive inquiétude : la jeune fille est diabétique et nécessite un traitement d’urgence, précise la police nationale.
Vêtue d’un short noir et d’un maillot Adidas
Hadjar mesure environ 1,60 mètre et présente une corpulence normale. Elle a les cheveux châtains mi-longs, avec des mèches blondes, et les yeux marron. Elle est décrite comme étant de type nord-africain.
Au moment de sa disparition, elle portait un short noir, un tee-shirt de football Adidas et une pochette noire.
Toute personne disposant d’une information permettant de la localiser est invitée à contacter sans délai le commissariat de Conflans-Sainte-Honorine au 01 34 90 47 57.
Au moment de sa disparition, elle portait un short noir, un tee-shirt de football Adidas et une pochette noire.
Toute personne disposant d’une information permettant de la localiser est invitée à contacter sans délai le commissariat de Conflans-Sainte-Honorine au 01 34 90 47 57.