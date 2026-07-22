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Yvelines. Une adolescente de 14 ans portée disparue à Achères : appel à témoins


Publié le Mercredi 22 Juillet 2026 à 10:12

La police nationale recherche Hadjar Hitty, 14 ans, disparue lundi soir à Achères. Diabétique, l’adolescente doit recevoir rapidement son traitement.



Photo de la jeune fille disparue, publiée par la Police nationale dans le cadre de l'appel à témoin - ©DIPN78
Photo de la jeune fille disparue, publiée par la Police nationale dans le cadre de l'appel à témoin - ©DIPN78
Un appel à témoins a été lancé après la disparition jugée inquiétante d’Hadjar Hitty. L’adolescente de 14 ans n’a plus donné de nouvelles depuis lundi 20 juillet, vers 19 heures, à Achères, dans les Yvelines.

Sa situation suscite une vive inquiétude : la jeune fille est diabétique et nécessite un traitement d’urgence, précise la police nationale.

​Vêtue d’un short noir et d’un maillot Adidas

Hadjar mesure environ 1,60 mètre et présente une corpulence normale. Elle a les cheveux châtains mi-longs, avec des mèches blondes, et les yeux marron. Elle est décrite comme étant de type nord-africain.

Au moment de sa disparition, elle portait un short noir, un tee-shirt de football Adidas et une pochette noire.

Toute personne disposant d’une information permettant de la localiser est invitée à contacter sans délai le commissariat de Conflans-Sainte-Honorine au 01 34 90 47 57.


Tags : Achères, appel à témoin, disparition inquiétante, police, Yvelines


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