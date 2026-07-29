Yvelines : deux voleurs de voiture surpris en "flag" en pleine nuit à Mézières-sur-Seine

À l’arrivée des renforts, les deux suspects ont été interpellés. L’homme cagoulé a tenté de prendre la fuite en se débarrassant de ses gants, mais il a rapidement été rattrapé.



Les vérifications ont permis d’établir que l’une des voitures appartenait au suspect de 22 ans, domicilié à Aubergenville. La seconde venait d’être volée à Épône. Un boîtier de démarrage, une carte de démarrage et deux tournevis ont été découverts à l’intérieur.



En garde à vue, le suspect de 22 ans a nié toute implication et refusé l’exploitation de son téléphone portable. Son complice présumé, âgé de 20 ans et domicilié à Épône, a reconnu avoir « juste suivi des instructions », sans donner l’identité d’un éventuel commanditaire. Il a lui aussi refusé que son téléphone soit examiné.