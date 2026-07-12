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Viroflay : les cambrioleurs déclenchent l'alarme d'un pavillon et sont interpellés


Publié le Dimanche 12 Juillet 2026 à 13:59

Les deux suspects, âgés de 19 et 22 ans, ont été arrêtés grâce à la vigilance des voisins.



L'intervention des équipages de police a permis d'interpeller les ca^brtioleurs présumés - Illustration © Adobe Stock
L'intervention des équipages de police a permis d'interpeller les ca^brtioleurs présumés - Illustration © Adobe Stock
Une alarme s’est déclenchée samedi, vers 14 h 20, dans une maison de la rue Joseph-Bertrand, une artère de Viroflay d'ordinaire tranquille adossée à la forêt domaniale des Fausses-Reposes.

Alertés par le bruit du dispositif anti-intrusion, des voisins ont rapidement contacté la police. Leur signalement a permis aux équipages d’intervenir et d’interpeller deux hommes soupçonnés d’avoir pénétré par effraction dans l’habitation.

Les suspects, âgés de 19 et 22 ans, ont été pris en charge par les policiers puis placés en garde à vue pour "vol par effraction".



Tags : caqmbriolage, enquête, faits divers, police, Viroflay, Yvelines


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