Viroflay : les cambrioleurs déclenchent l'alarme d'un pavillon et sont interpellés

Une alarme s’est déclenchée samedi, vers 14 h 20, dans une maison de la rue Joseph-Bertrand, une artère de Viroflay d'ordinaire tranquille adossée à la forêt domaniale des Fausses-Reposes.



Alertés par le bruit du dispositif anti-intrusion, des voisins ont rapidement contacté la police. Leur signalement a permis aux équipages d’intervenir et d’interpeller deux hommes soupçonnés d’avoir pénétré par effraction dans l’habitation.



Les suspects, âgés de 19 et 22 ans, ont été pris en charge par les policiers puis placés en garde à vue pour "vol par effraction".