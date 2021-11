Vol à main armée à Rouen : la police recherche un « témoin à vélo » pour l'entendre

Les policiers ont d'ores et déjà entendu les victimes, cinq employés de SFR et Bouygues. Mais également plusieurs témoins potentiels présents à cette heure de forte affluence dans la rue du Gros-Horloge.



Outre les constatations de police technique et scientifique réalisées dans les deux magasins par le groupe d'enquête criminalistique (GEC), les enquêteurs s'intéressent bien sûr à la vidéo-surveillance dont les enregistrements pourraient livrer des éléments intéressants.



De même que le témoignage, sous couvert d'anonymat, d’un « témoin à vélo présent lors de la fuite des auteurs » semble les intéresser, comme on peut le voir dans l’appel à témoins lancés sur les réseaux sociaux aujourd'hui.