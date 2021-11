Un voyageur détroussé dans le train : le voleur est arrêté par la police en gare d'Evreux

Un voyageur indélicat a été placé en garde à vue pour avoir dérobé le portefeuille et l'ordinateur portable d'un autre usager de la SNCF, dans un train assurant la liaison Saint-Lazare - Trouville/Deauville.



Le vol s'est déroulé dimanche 28 novembre, en début de soirée dans un train de voyageurs entre Paris et Evreux. L'auteur des faits a profité que la victime se soit assoupie pour lui dérober discrètement son portefeuille et son ordinateur.