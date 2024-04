Rouen. Il importune une jeune femme dans un Teor et menace un témoin avec un couteau

Témoin des faits, un autre passager s'est interposé. Une altercation s'est ensuivie entre les deux hommes. L'auteur des gestes déplacés a sorti un couteau et a menacé le témoin, avant de descendre du bus à la station Luciline.



Informée des faits, une patrouille de police, munie de son signalement, s'est lancée à la recherche du mis en cause. Ce dernier a été repéré au niveau de l'arrêt Kindaréna, au Mont-Riboudet et interpellé. Alcoolisé (il tenait une canette de bière), l'homme de 36 ans, hébergé dans un foyer de Rouen, a été placé en garde à vue.