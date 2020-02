Un ouvrier boulanger braqué en pleine nuit par trois malfaiteurs, à Darnétal près de Rouen

Publié le 21/02/2020 à 15:13

Les individus, visage dissimulé et gantés, se sont emparés, sous la menace d’une arme à feu, du fond de caisse, et ont dérobé la voiture et le téléphone du jeune ouvrier boulanger