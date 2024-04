Seine-Maritime. Ils tentent d'écraser des policiers après un refus d'obtempérer à Darnétal

Pas pour bien longtemps : la Citroën a été rapidement retrouvée, stationnée dans un chemin agricole (au bout de la rue des Apôtres) par des policiers de la brigade motocycliste, informés des faits par radio.



Trois hommes qui se trouvaient à proximité, correspondant au signalement, ont été interpellés pour tentative d'homicide volontaire sur personne dépositaire de l'autorité publique, refus d'obtempérer et détention de stupéfiants. Ils sont âgés de 19, 21 et 22 ans et originaires de Bihorel et Rouen. Certaines d'entre eux étaient en possession de résine de cannabis. Le quatrième individu n'a pas été retrouvé.



Les suspects ont été placés en garde à vue. Il s'agit pour les enquêteurs de déterminer lequel des quatre était au volant au moment des faits.