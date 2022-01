Un cinquième commerçant attaqué hier soir à Elbeuf : la police sur la piste d'un braqueur solitaire

Il est aux alentours de 19 heures quand un homme, masque chirurgical sur le bas du visage et bonnet sur la tête, pénètre dans la boutique spécialisée dans la vente de produits CBD, un dérivé du cannabis. Il tient dans une main une arme de poing (revolver?) et dans l'autre une bombe de gaz lacrymogène.



L'homme, dont les intentions sont clairement affichées, se dirige vers la caisse et pointe son arme en direction du gérant et de la vendeuse. Il ouvre alors un sac et somme le commerçant de lui remettre le contenu du tiroir-caisse, soit 700 euros environ en espèces.



Le malfaiteur n'en a pas fini : il pousse ensuite, toujours la menace de son arme, les deux victimes vers l'arrière boutique et s'empare de 200 grammes de fleurs séchées avant de prendre la fuite à pied et de disparaître.