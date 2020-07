Un adolescent porté disparu en mer à Dieppe : les recherches ont été suspendues pour la nuit

Les premières recherches ont débuté vers 18h30, conduites par les sapeurs-pompiers sous l’autorité du centre opérationnel départemental d’incendie et de secours (Codis76).



Avisé par le sémaphore de Dieppe, le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) de Gris-Nez s’est chargé de la coordination de l’opération et des moyens à mettre en œuvre. Sans attendre, le canot tout-temps Notre Dame de bon secours de la station de la société nationale de sauvetage en mer (SNSM) de Dieppe a été engagé.



Deux plongeurs des sapeurs-pompiers qui s’étaient mis à l'eau pour intervenir se sont retrouvés eux-mêmes en difficulté du fait du mauvais état de la mer : l’un d’eux, blessé, est parvenu à regagner le rivage, tandis que l'autre a été récupéré par le canot de la SNSM.