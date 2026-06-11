Tourisme : la Seine-Maritime retrouve des couleurs grâce à un mois de mai très fréquenté

Avec 2,2 millions de nuitées enregistrées en mai, la Seine-Maritime affiche une progression de 9 % par rapport à la même période de 2025. Après plusieurs mois de stabilité, l'activité touristique repart nettement à la hausse, soutenue principalement par la clientèle française.
Les visiteurs hexagonaux ont particulièrement répondu présent. Le nombre de leurs nuitées a bondi de 15 % en un an, confirmant l'attractivité du département pour les courts séjours et les escapades organisées à l'occasion des ponts du printemps.
Les visiteurs hexagonaux ont particulièrement répondu présent. Le nombre de leurs nuitées a bondi de 15 % en un an, confirmant l'attractivité du département pour les courts séjours et les escapades organisées à l'occasion des ponts du printemps.
Les locations touristiques toujours plus prisées
Le secteur des meublés touristiques poursuit sa progression. Selon les données de Seine-Maritime Attractivité, les hébergements proposés sur les plateformes de location ont enregistré près de 319 000 nuitées en mai, soit une hausse de 9 % sur un an.
Le taux d'occupation atteint désormais 47 %, en progression de trois points. Le chiffre d'affaires généré par ces locations est estimé à 12,2 millions d'euros, en hausse de 16 % par rapport à mai 2025. Une tendance qui confirme l'intérêt croissant des visiteurs pour ce type d'hébergement.
Le taux d'occupation atteint désormais 47 %, en progression de trois points. Le chiffre d'affaires généré par ces locations est estimé à 12,2 millions d'euros, en hausse de 16 % par rapport à mai 2025. Une tendance qui confirme l'intérêt croissant des visiteurs pour ce type d'hébergement.
Une météo favorable
La météo a également joué un rôle important. Plus de la moitié des professionnels du tourisme interrogés estiment que les conditions climatiques de la fin du mois ont eu un effet positif sur leur activité. Les week-ends prolongés ont également favorisé la fréquentation, un facteur cité par près des trois quarts des répondants.
Depuis le début de l'année, la fréquentation reste globalement stable avec 7,7 millions de nuitées enregistrées entre janvier et mai. En revanche, les excursions poursuivent leur progression avec 12,9 millions de déplacements recensés, soit une hausse de 18 % par rapport à l'an dernier.
Depuis le début de l'année, la fréquentation reste globalement stable avec 7,7 millions de nuitées enregistrées entre janvier et mai. En revanche, les excursions poursuivent leur progression avec 12,9 millions de déplacements recensés, soit une hausse de 18 % par rapport à l'an dernier.
REPÈRES
2,2 millions de nuitées en mai 2026 (+9 %)
+15 % de nuitées françaises
318 901 nuitées en meublés touristiques (+9 %)
47 % de taux d'occupation (+3 points)
12,2 millions d'euros de chiffre d'affaires pour les locations (+16 %)
12,9 millions d'excursions depuis janvier (+18 %)
Chaque mois, Seine-Maritime Attractivité publie son « Flash Tourisme », un baromètre permettant de suivre l'évolution de la fréquentation et les tendances observées sur l'ensemble du territoire départemental.
2,2 millions de nuitées en mai 2026 (+9 %)
+15 % de nuitées françaises
318 901 nuitées en meublés touristiques (+9 %)
47 % de taux d'occupation (+3 points)
12,2 millions d'euros de chiffre d'affaires pour les locations (+16 %)
12,9 millions d'excursions depuis janvier (+18 %)
Chaque mois, Seine-Maritime Attractivité publie son « Flash Tourisme », un baromètre permettant de suivre l'évolution de la fréquentation et les tendances observées sur l'ensemble du territoire départemental.