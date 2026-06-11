Tourisme : la Seine-Maritime retrouve des couleurs grâce à un mois de mai très fréquenté

Portée par les week-ends prolongés et une météo favorable en fin de mois, la fréquentation touristique a fortement progressé en Seine-Maritime en mai 2026. Les visiteurs français ont largement contribué à cette hausse, tandis que les locations touristiques continuent de gagner du terrain.