Incendies dans le Sud-Ouest : 60 pompiers de Seine-Maritime et de l’Eure en renfort

Au total, 40 soldats du feu et 13 engins du SDIS 76 ont été envoyés en soutien des secours locaux. - Photo publiée par le Sdis76 sur X (ex-Twitter)
Les sapeurs-pompiers de Seine-Maritime poursuivent leur engagement dans le Sud-Ouest. Au total, 40 soldats du feu et 13 engins du SDIS 76 ont été envoyés en soutien des secours locaux.
Un détachement intervient actuellement sur le feu de forêt de Biscarrosse, dans les Landes, tandis que deux autres sont mobilisés sur les incendies en cours en Gironde.
Un détachement intervient actuellement sur le feu de forêt de Biscarrosse, dans les Landes, tandis que deux autres sont mobilisés sur les incendies en cours en Gironde.
🚒 2 nouvelles colonnes de renfort du #SDIS76 ont pris la route ce week-end en direction de la Gironde.
➡️ Une colonne feux de forêt ;
➡️ Deux spécialistes risques chimiques et radiologiques.
S/ place, les missions évoluent selon la situation opérationnelle et la météo 🍃 pic.twitter.com/9QPYMy70ZX
— Sapeurs-pompiers 76 (@Sdis76) July 25, 2026
Vingt pompiers de l’Eure sur le feu de Saumos
Le dispositif normand comprend également 20 sapeurs-pompiers de l’Eure, partis jeudi matin 23 juillet pour rejoindre la Gironde. Ils participent aux opérations menées sur l’incendie de Saumos.
Ces renforts sont intégrés à la colonne « Normandie Est », constituée de sapeurs-pompiers de l’Eure, de la Seine-Maritime et de l’Eure-et-Loir.
Au total, 60 pompiers de Seine-Maritime et de l’Eure sont ainsi engagés dans le Sud-Ouest, aux côtés des équipes locales et des autres colonnes de renfort mobilisées contre les feux de forêt.
Ces renforts sont intégrés à la colonne « Normandie Est », constituée de sapeurs-pompiers de l’Eure, de la Seine-Maritime et de l’Eure-et-Loir.
Au total, 60 pompiers de Seine-Maritime et de l’Eure sont ainsi engagés dans le Sud-Ouest, aux côtés des équipes locales et des autres colonnes de renfort mobilisées contre les feux de forêt.