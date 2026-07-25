Incendies dans le Sud-Ouest : 60 pompiers de Seine-Maritime et de l’Eure en renfort


Des renforts normands sont engagés dans les Landes et en Gironde, notamment sur les feux de Biscarrosse et de Saumos. Un nouveau détachement est parti ce samedi matin de la Seine-Maritime.


Publié le Samedi 25 Juillet 2026 à 20:11



Au total, 40 soldats du feu et 13 engins du SDIS 76 ont été envoyés en soutien des secours locaux. - Photo publiée par le Sdis76 sur X (ex-Twitter)
Au total, 40 soldats du feu et 13 engins du SDIS 76 ont été envoyés en soutien des secours locaux. - Photo publiée par le Sdis76 sur X (ex-Twitter)
Les sapeurs-pompiers de Seine-Maritime poursuivent leur engagement dans le Sud-Ouest. Au total, 40 soldats du feu et 13 engins du SDIS 76 ont été envoyés en soutien des secours locaux.

Un détachement intervient actuellement sur le feu de forêt de Biscarrosse, dans les Landes, tandis que deux autres sont mobilisés sur les incendies en cours en Gironde.

Vingt pompiers de l’Eure sur le feu de Saumos

Le dispositif normand comprend également 20 sapeurs-pompiers de l’Eure, partis jeudi matin 23 juillet pour rejoindre la Gironde. Ils participent aux opérations menées sur l’incendie de Saumos.

Ces renforts sont intégrés à la colonne « Normandie Est », constituée de sapeurs-pompiers de l’Eure, de la Seine-Maritime et de l’Eure-et-Loir.

Au total, 60 pompiers de Seine-Maritime et de l’Eure sont ainsi engagés dans le Sud-Ouest, aux côtés des équipes locales et des autres colonnes de renfort mobilisées contre les feux de forêt.



Tags : Eure, feux de forêts, Gironde, incendie, pompiers, renforts, Seine-Maritime

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