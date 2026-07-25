Incendies dans le Sud-Ouest : 60 pompiers de Seine-Maritime et de l’Eure en renfort

Des renforts normands sont engagés dans les Landes et en Gironde, notamment sur les feux de Biscarrosse et de Saumos. Un nouveau détachement est parti ce samedi matin de la Seine-Maritime.

Publié le Samedi 25 Juillet 2026 à 20:11