Autoroute A13 : le tunnel de Saint-Cloud fermé vers la Normandie pendant plus de neuf mois

Le chantier a également été anticipé en raison du futur passage de la ligne 15 Ouest du Grand Paris Express sous l’autoroute. Le tunnelier doit circuler sous ce secteur en 2027. Les travaux sont conduits conjointement par la Direction des routes d’Île-de-France et la Société des grands projets.



L’autre tube du tunnel, utilisé dans le sens province-Paris, restera ouvert à la circulation pendant toute la durée du chantier.



Cette fermeture devrait néanmoins entraîner d’importantes difficultés sur l’ouest francilien. L’A13 accueille jusqu’à 80 000 véhicules par jour, notamment des automobilistes venant des Yvelines et de Normandie. L’autoroute supporte également un trafic particulièrement dense lors des départs en vacances et des week-ends prolongés.