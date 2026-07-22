Autoroute A13 : le tunnel de Saint-Cloud fermé vers la Normandie pendant plus de neuf mois

Autour de 80 000 véhicules empruntent chaque jour le tunnel de Saint-Cloud dont la fermeture va entrainer inéluctablement de fortes perturbations sur l'autoroute A13 en direction des Yvelines et de la Normandie
Un chantier hors norme va bouleverser la circulation sur l’A13. À compter du 16 novembre 2026, le tube nord du tunnel de Saint-Cloud, emprunté dans le sens Paris-province, sera fermé à tous les véhicules. Sa réouverture est annoncée pour la fin du mois d’août 2027.
L’ouvrage, construit dans les années 1930, doit faire l’objet d’importants travaux de confortement. Certaines parties de sa voûte sont constituées de béton non armé. Une nouvelle coque en béton armé sera réalisée à l’intérieur du tunnel existant afin de renforcer sa structure et d’assurer sa pérennité.
L’ouvrage, construit dans les années 1930, doit faire l’objet d’importants travaux de confortement. Certaines parties de sa voûte sont constituées de béton non armé. Une nouvelle coque en béton armé sera réalisée à l’intérieur du tunnel existant afin de renforcer sa structure et d’assurer sa pérennité.
Jusqu’à 80 000 véhicules par jour sur l’A13
Le chantier a également été anticipé en raison du futur passage de la ligne 15 Ouest du Grand Paris Express sous l’autoroute. Le tunnelier doit circuler sous ce secteur en 2027. Les travaux sont conduits conjointement par la Direction des routes d’Île-de-France et la Société des grands projets.
L’autre tube du tunnel, utilisé dans le sens province-Paris, restera ouvert à la circulation pendant toute la durée du chantier.
Cette fermeture devrait néanmoins entraîner d’importantes difficultés sur l’ouest francilien. L’A13 accueille jusqu’à 80 000 véhicules par jour, notamment des automobilistes venant des Yvelines et de Normandie. L’autoroute supporte également un trafic particulièrement dense lors des départs en vacances et des week-ends prolongés.
L’autre tube du tunnel, utilisé dans le sens province-Paris, restera ouvert à la circulation pendant toute la durée du chantier.
Cette fermeture devrait néanmoins entraîner d’importantes difficultés sur l’ouest francilien. L’A13 accueille jusqu’à 80 000 véhicules par jour, notamment des automobilistes venant des Yvelines et de Normandie. L’autoroute supporte également un trafic particulièrement dense lors des départs en vacances et des week-ends prolongés.
Des temps de parcours plus longs
Des itinéraires de déviation seront mis en place sur le réseau local, avec des allongements de temps de parcours prévisibles à certaines heures. Les autorités recommandent de privilégier les transports en commun, le covoiturage ou de décaler les horaires de déplacement lorsque cela est possible.
Une campagne d’information destinée aux automobilistes doit être lancée à la rentrée.
Une campagne d’information destinée aux automobilistes doit être lancée à la rentrée.
Georges-François Leclerc, préfet de la région d'Île-de-France, adétaillé ce mardi 21 juillet aux côtés de la direction des routes d’Île-de-France et de la Société des grands projets la nature des travaux de confortement du tunnel de Saint-Cloud sur l'autoroute A13 et la fermeture du sens Paris-province prévus du 16 novembre 2026 à fin août 2027 - Photo Préfecture d'Île-de-France
LES INFOS A RETENIR
• Fermeture : du 16 novembre 2026 à la fin août 2027
• Sens concerné : Paris vers la province et la Normandie
• Secteur fermé : entre le boulevard périphérique et Vaucresson
• Sens province-Paris : maintenu ouvert
• Autre fermeture annoncée : le viaduc de Saint-Cloud sera fermé dans les deux sens en juillet et août 2027 pour des travaux d’entretien majeurs.
• Fermeture : du 16 novembre 2026 à la fin août 2027
• Sens concerné : Paris vers la province et la Normandie
• Secteur fermé : entre le boulevard périphérique et Vaucresson
• Sens province-Paris : maintenu ouvert
• Autre fermeture annoncée : le viaduc de Saint-Cloud sera fermé dans les deux sens en juillet et août 2027 pour des travaux d’entretien majeurs.
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