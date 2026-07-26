Les plages du Débarquement en Normandie entrent au patrimoine mondial de l’Unesco

« Cette décision nous oblige : nous oblige à conserver ce bien, nous oblige à le protéger, nous oblige à le chérir toujours plus et à le valoriser » , souligne Hervé Morin . « Nous serons à la hauteur du mandat qui nous a été donné aujourd’hui afin que les jeunes générations puissent trouver dans ces lieux une source d’inspiration pour construire sans cesse la paix et la démocratie. »

Cette inscription impose désormais de nouvelles responsabilités en matière de protection et de conservation. L’État et les collectivités devront appliquer un plan de gestion destiné à préserver la valeur universelle exceptionnelle reconnue par l’Unesco et à transmettre ces sites aux générations futures.Dès septembre, la Région prévoit de réunir les 121 communes situées dans la zone inscrite ou dans sa zone tampon. Une nouvelle gouvernance et une identité visuelle commune doivent notamment être mises en place pour coordonner la protection des sites et renforcer leur valorisation culturelle et touristique.Cette reconnaissance fait des plages du Débarquement le quatrième ensemble normand inscrit sur la Liste du patrimoine mondial, après le Mont-Saint-Michel et sa baie, le centre reconstruit du Havre par Auguste Perret et les tours Vauban de Saint-Vaast-la-Hougue et de Tatihou.