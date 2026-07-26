Les plages du Débarquement en Normandie entrent au patrimoine mondial de l’Unesco

Les plages du Débarquement appartiennent désormais au patrimoine mondial de l’Unesco. Réuni à Busan, en Corée du Sud, le Comité du patrimoine mondial a validé, ce dimanche 26 juillet, l’inscription du bien culturel « Les Plages du Débarquement, Normandie, 1944 ».
La décision concerne les cinq secteurs où les forces alliées ont débarqué le 6 juin 1944 — Utah, Omaha, Gold, Juno et Sword — ainsi que la pointe du Hoc. Ces sites s’étendent sur un littoral de plus de 80 kilomètres, dans la Manche et le Calvados.
La décision concerne les cinq secteurs où les forces alliées ont débarqué le 6 juin 1944 — Utah, Omaha, Gold, Juno et Sword — ainsi que la pointe du Hoc. Ces sites s’étendent sur un littoral de plus de 80 kilomètres, dans la Manche et le Calvados.
Un message universel de paix et de liberté
Au-delà de leur importance historique, l’Unesco reconnaît la portée mémorielle et symbolique de ces lieux. Ils conservent les traces de l’opération Neptune, première phase de l’opération Overlord, qui a permis l’ouverture d’un nouveau front en Europe occidentale face aux troupes du IIIe Reich.
« Les Plages du Débarquement sont bien plus que des sites historiques : elles sont des lieux de mémoire universels, porteurs d’un message de liberté, de paix et de rassemblement entre les peuples », réagit Hervé Morin, président de la Région Normandie.Pour l’élu normand, cette reconnaissance internationale intervient dans un contexte qui lui donne une résonance particulière : « À l’heure où les conflits se multiplient et où les équilibres du monde semblent fragilisés, la paix doit rester notre boussole. Elle n’est jamais acquise : elle se construit, se protège et se transmet, génération après génération. »
Une candidature portée depuis près de vingt ans
La démarche a été lancée en 2008 par la Région Normandie, avec l’État, les collectivités territoriales et les acteurs de la mémoire. Déposé en 2018, le dossier de candidature avait été suspendu pendant cinq ans, le temps pour l’Unesco de mener une réflexion sur l’inscription des sites de mémoire liés aux conflits récents. La procédure avait finalement repris en 2024, avant une évaluation menée en 2025 et 2026.
Le dossier représentait à lui seul près de 500 pages et plus de 18 000 pages d’annexes. Une pétition lancée pour soutenir la candidature avait également recueilli plus de 70 000 signatures en France et à l’étranger.
Le dossier représentait à lui seul près de 500 pages et plus de 18 000 pages d’annexes. Une pétition lancée pour soutenir la candidature avait également recueilli plus de 70 000 signatures en France et à l’étranger.
« Le 26 juillet sera désormais une nouvelle et grande date qui s’inscrira dans notre calendrier collectif », estime Hervé Morin. Une date qui, selon lui, fera écho au 6 juin 1944 et au sacrifice des soldats alliés engagés dans la Libération de l’Europe.Le président de Région rend également hommage aux « 435 000 soldats tués ou blessés pendant la Bataille de Normandie », ainsi qu’aux « 20 000 victimes civiles » et aux habitants des villes et villages détruits pendant les combats.
« Cette décision nous oblige »
Cette inscription impose désormais de nouvelles responsabilités en matière de protection et de conservation. L’État et les collectivités devront appliquer un plan de gestion destiné à préserver la valeur universelle exceptionnelle reconnue par l’Unesco et à transmettre ces sites aux générations futures.
Cette reconnaissance fait des plages du Débarquement le quatrième ensemble normand inscrit sur la Liste du patrimoine mondial, après le Mont-Saint-Michel et sa baie, le centre reconstruit du Havre par Auguste Perret et les tours Vauban de Saint-Vaast-la-Hougue et de Tatihou.
« Cette décision nous oblige : nous oblige à conserver ce bien, nous oblige à le protéger, nous oblige à le chérir toujours plus et à le valoriser », souligne Hervé Morin. « Nous serons à la hauteur du mandat qui nous a été donné aujourd’hui afin que les jeunes générations puissent trouver dans ces lieux une source d’inspiration pour construire sans cesse la paix et la démocratie. »Dès septembre, la Région prévoit de réunir les 121 communes situées dans la zone inscrite ou dans sa zone tampon. Une nouvelle gouvernance et une identité visuelle commune doivent notamment être mises en place pour coordonner la protection des sites et renforcer leur valorisation culturelle et touristique.
Cette reconnaissance fait des plages du Débarquement le quatrième ensemble normand inscrit sur la Liste du patrimoine mondial, après le Mont-Saint-Michel et sa baie, le centre reconstruit du Havre par Auguste Perret et les tours Vauban de Saint-Vaast-la-Hougue et de Tatihou.
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