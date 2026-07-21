Seine-Maritime. Une voiture électrique prend feu dans un sous-sol : quatre blessés

Un feu de véhicule électrique a ravagé une habitation du lotissement du Château, à Saint-Jean-de-Folleville, près de Lillebonne. Les sapeurs-pompiers ont été sollicités vers 5 h 10 pour un départ de feu dans le sous-sol de cette maison individuelle d’environ 100 m².



À leur arrivée, les flammes avaient gagné l’ensemble du bâtiment. L’incendie a été maîtrisé au moyen de trois lances.