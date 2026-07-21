Seine-Maritime. Une voiture électrique prend feu dans un sous-sol : quatre blessés


L’incendie s’est propagé à l’ensemble d’une maison de Saint-Jean-de-Folleville, tôt ce mardi matin. Quatre occupants ont été hospitalisés.



Mardi 21 Juillet 2026 - 08:03


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Un feu de véhicule électrique a ravagé une habitation du lotissement du Château, à Saint-Jean-de-Folleville, près de Lillebonne. Les sapeurs-pompiers ont été sollicités vers 5 h 10 pour un départ de feu dans le sous-sol de cette maison individuelle d’environ 100 m².

À leur arrivée, les flammes avaient gagné l’ensemble du bâtiment. L’incendie a été maîtrisé au moyen de trois lances.

​Quatre blessés transportés à l’hôpital

Quatre personnes, légèrement blessées, ont été prises en charge par les secours puis transportées au centre hospitalier de Lillebonne.

L’intervention a mobilisé 25 sapeurs-pompiers et neuf engins. Enedis et GRDF ont également été dépêchés sur place afin de sécuriser les réseaux.


Tags : enquête, faits divers, gendarmerie, incendie, pompiers, Seine-Maritime


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