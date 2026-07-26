Maromme, près de Rouen : ivre au volant, elle part acheter… de nouvelles bières avec son mari

Vers 1 heure du matin, le 24 juillet, des policiers effectuant un contrôle routier rue de Binche, à Maromme, ont décidé de contrôler une voiture arrivant de la rue des Belges.
Au volant, les fonctionnaires ont découvert une femme de 43 ans présentant tous les signes d’une forte alcoolisation. Lors du contrôle, elle a reconnu avoir consommé une importante quantité d’alcool au cours de la soirée. Elle a également expliqué qu’elle venait de quitter son domicile avec son mari pour se rendre à une épicerie afin d’acheter… des bières.
Au volant, les fonctionnaires ont découvert une femme de 43 ans présentant tous les signes d’une forte alcoolisation. Lors du contrôle, elle a reconnu avoir consommé une importante quantité d’alcool au cours de la soirée. Elle a également expliqué qu’elle venait de quitter son domicile avec son mari pour se rendre à une épicerie afin d’acheter… des bières.
0,79 mg/l d’air expiré par litre de sang
Les policiers ont constaté que la quadragénaire avait des difficultés à tenir debout. Son époux, âgé lui aussi de 43 ans et installé côté passager, était dans un état similaire. Incapable de se déplacer normalement, il a été conduit en dégrisement dans le cadre d’une procédure pour ivresse publique et manifeste.
Soumise à un dépistage à l’éthylomètre, la conductrice a présenté un taux de 0,79 milligramme d’alcool par litre d’air expiré, soit près de 1,60 g dans le sang.
Placée en garde à vue, elle a fait l’objet d’une rétention immédiate de son permis de conduire. Son véhicule a été immobilisé puis placé en fourrière.
Soumise à un dépistage à l’éthylomètre, la conductrice a présenté un taux de 0,79 milligramme d’alcool par litre d’air expiré, soit près de 1,60 g dans le sang.
Placée en garde à vue, elle a fait l’objet d’une rétention immédiate de son permis de conduire. Son véhicule a été immobilisé puis placé en fourrière.