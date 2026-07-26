Maromme, près de Rouen : ivre au volant, elle part acheter… de nouvelles bières avec son mari

Une conductrice a été interpellée dans la nuit du 24 juillet à Maromme après avoir été contrôlée avec un taux d’alcool de 0,79 mg/l d’air expiré. Son mari, également fortement alcoolisé, a été pris en charge en état d’ivresse publique et manifeste.

Publié le Samedi 25 Juillet 2026 à 08:53