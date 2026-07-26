Rouen : un trafic de cannabis et de cocaïne démantelé, quatre interpellations

Une enquête préliminaire menée par les policiers a permis de mettre au jour un trafic de cannabis et de cocaïne organisé depuis Rouen par un homme de 18 ans. L’enquête a abouti, le 20 juillet, à une opération coordonnée mobilisant plusieurs services de police.



Le principal suspect et ses trois complices ont été interpellés dans un logement Airbnb situé dans le centre-ville de Rouen. Les quatre hommes sont âgés entre 18 et 32 ans.