Rouen : un trafic de cannabis et de cocaïne démantelé, quatre interpellations


Un jeune homme de 18 ans, soupçonné d’avoir organisé un trafic de stupéfiants à Rouen, a été interpellé avec trois complices dans un logement Airbnb du centre-ville. Trois suspects ont été placés en détention provisoire.


Publié le Samedi 25 Juillet 2026 à 18:20



L’enquête a abouti par une opération coordonnée mobilisant plusieurs services de police - llustration
L’enquête a abouti par une opération coordonnée mobilisant plusieurs services de police - llustration
Une enquête préliminaire menée par les policiers a permis de mettre au jour un trafic de cannabis et de cocaïne organisé depuis Rouen par un homme de 18 ans. L’enquête a abouti, le 20 juillet, à une opération coordonnée mobilisant plusieurs services de police.

Le principal suspect et ses trois complices ont été interpellés dans un logement Airbnb situé dans le centre-ville de Rouen. Les quatre hommes sont âgés entre 18 et 32 ans.

​Trois suspects écroués en attendant leur jugement

À l’issue de leur garde à vue, trois des quatre mis en cause ont fait l’objet d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) ou d’une convocation par officier de police judiciaire (COPJ), avant d’être déférés. Ils ont ensuite été placés en détention provisoire dans l’attente de leur jugement.

La police n’a pas communiqué d’éléments sur les quantités de stupéfiants saisies ni sur le rôle précis de chacun des quatre suspects au sein du trafic.


Tags : Airbnb, cocaine, enquête, faits divers, police, Rouen, Seine-Maritime, stupéfiant

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