Au large de la Seine-Maritime, 90 migrants secourus et débarqués à Boulogne-sur-Mer

Plusieurs personnes en difficulté ont été récupérées au cours de la traversée. Au total, 90 migrants ont été pris en charge par le Minck, avant d’être débarqués sains et saufs à Boulogne-sur-Mer, dans le Pas-de-Calais.



D’autres occupants ont refusé de monter à bord des moyens de secours. L’embarcation a poursuivi sa route et atteint les eaux britanniques dans la matinée de ce samedi 25 juillet.



La préfecture maritime rappelle que la traversée de la Manche sur des bateaux précaires ou surchargés est particulièrement dangereuse. Ce secteur concentre un trafic maritime intense, avec plus de 400 navires de commerce qui y circulent chaque jour, auquel s’ajoutent des conditions météorologiques souvent difficiles.