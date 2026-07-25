Au large de la Seine-Maritime, 90 migrants secourus et débarqués à Boulogne-sur-Mer

Au total, 90 migrants ont été pris en charge par le Minck, avant d’être débarqués sains et saufs à Boulogne-sur-Mer, dans le Pas-de-Calais -Photo ©Préfecture maritime
Une opération de secours d’ampleur a été menée dans la Manche après le signalement d’une embarcation de migrants au large de Saint-Aubin-sur-Mer, en Seine-Maritime. Le bateau avait été repéré par une patrouille terrestre de la gendarmerie et le sémaphore de Dieppe, qui ont transmis l’information au Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage Gris-Nez.
Plusieurs moyens ont été mobilisés pour suivre l’embarcation : le canot Notre-Dame de Bon Secours de la SNSM de Dieppe, le navire de sauvetage Minck, affrété par l’État, ainsi que le patrouilleur Cormoran de la Marine nationale.
Plusieurs moyens ont été mobilisés pour suivre l’embarcation : le canot Notre-Dame de Bon Secours de la SNSM de Dieppe, le navire de sauvetage Minck, affrété par l’État, ainsi que le patrouilleur Cormoran de la Marine nationale.
Une partie des occupants refuse les secours
Plusieurs personnes en difficulté ont été récupérées au cours de la traversée. Au total, 90 migrants ont été pris en charge par le Minck, avant d’être débarqués sains et saufs à Boulogne-sur-Mer, dans le Pas-de-Calais.
D’autres occupants ont refusé de monter à bord des moyens de secours. L’embarcation a poursuivi sa route et atteint les eaux britanniques dans la matinée de ce samedi 25 juillet.
La préfecture maritime rappelle que la traversée de la Manche sur des bateaux précaires ou surchargés est particulièrement dangereuse. Ce secteur concentre un trafic maritime intense, avec plus de 400 navires de commerce qui y circulent chaque jour, auquel s’ajoutent des conditions météorologiques souvent difficiles.
D’autres occupants ont refusé de monter à bord des moyens de secours. L’embarcation a poursuivi sa route et atteint les eaux britanniques dans la matinée de ce samedi 25 juillet.
La préfecture maritime rappelle que la traversée de la Manche sur des bateaux précaires ou surchargés est particulièrement dangereuse. Ce secteur concentre un trafic maritime intense, avec plus de 400 navires de commerce qui y circulent chaque jour, auquel s’ajoutent des conditions météorologiques souvent difficiles.