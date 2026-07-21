Eure : un homme de 26 ans tué dans une sortie de route à Bueil, près d'Ivry-la-Bataille

Les secours n'ont rien pu faire pour ramener l'une des victimes à la vie. Illustration ©infonormandie
Un grave accident de la circulation s’est produit ce lundi 20 juillet peu avant minuit sur la route départementale 148, à Bueil, une commune située entre Ivry-la-Bataille et Pacy-sur-Eure.
Pour une raison encore indéterminée, le conducteur a perdu le contrôle de la voiture, seule impliquée. Le véhicule a effectué plusieurs tonneaux, selon le Service départemental d’incendie et de secours de l’Eure, qui a été alerté à 23h46.
Pour une raison encore indéterminée, le conducteur a perdu le contrôle de la voiture, seule impliquée. Le véhicule a effectué plusieurs tonneaux, selon le Service départemental d’incendie et de secours de l’Eure, qui a été alerté à 23h46.
Un second occupant hospitalisé à Vernon
Éjecté lors de l’accident, un homme de 26 ans n’a pas survécu à ses blessures malgré la tentative de réanimation des sapeurs-pompiers et d'une équipe du SMUR. Son décès a été constaté sur place par le médecin urgentiste.
Le second occupant, âgé de 21 ans, a été pris en charge en urgence relative avant d’être transporté au centre hospitalier de Vernon.
Douze sapeurs-pompiers, issus des centres de secours de Saint-André-de-L'Eure, de Pacy-sur-Eure et de Villiers-en-Désoeuvre ont été mobilisés jusqu’à 4 heures du matin. Une enquête de gendarmerie doit désormais établir les circonstances précises de cet accident mortel.
Le second occupant, âgé de 21 ans, a été pris en charge en urgence relative avant d’être transporté au centre hospitalier de Vernon.
Douze sapeurs-pompiers, issus des centres de secours de Saint-André-de-L'Eure, de Pacy-sur-Eure et de Villiers-en-Désoeuvre ont été mobilisés jusqu’à 4 heures du matin. Une enquête de gendarmerie doit désormais établir les circonstances précises de cet accident mortel.