Le Havre : ivre, il brise la vitre d’un bus et tente d’étrangler un policier lors de son interpellation

Un homme de 29 ans a été condamné après avoir dégradé un bus du réseau LiA et violemment résisté à son interpellation, le 20 juillet au Havre.

Publié le Samedi 25 Juillet 2026 à 18:36