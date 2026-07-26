Le Havre : ivre, il brise la vitre d’un bus et tente d’étrangler un policier lors de son interpellation


Un homme de 29 ans a été condamné après avoir dégradé un bus du réseau LiA et violemment résisté à son interpellation, le 20 juillet au Havre.


Publié le Samedi 25 Juillet 2026 à 18:36



Le mis en cause a été condamné à huit mois d’emprisonnement, dont six mois assortis d’un sursis probatoire pendant deux ans. - illustration Adobe stock
Le mis en cause a été condamné à huit mois d’emprisonnement, dont six mois assortis d’un sursis probatoire pendant deux ans. - illustration Adobe stock
Le 20 juillet, rue Jules-Bourgogne au Havre, les policiers sont intervenus pour maîtriser un homme en état d’ébriété qui venait de briser une vitre d’un bus du réseau LiA en lançant une pierre. Bière à la main, l’individu, particulièrement agité, était retenu par des agents du réseau de transport qu’il menaçait de mort.

Lors de son interpellation, le suspect a saisi un policier à la gorge, tentant de l’étrangler. Placé en garde à vue, il a par ailleurs refusé de se soumettre au dépistage d’alcoolémie.

​Il dit ne plus se souvenir des faits

Entendu par les enquêteurs, le mis en cause a expliqué qu’il était ivre et qu’il ne gardait aucun souvenir de la soirée.

Déféré devant la justice, cet homme de 29 ans a été condamné à huit mois d’emprisonnement, dont six mois assortis d’un sursis probatoire pendant deux ans.


Tags : enquête, faits divers, Le Havre, police, Seine-Maritime

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