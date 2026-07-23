Une première en France : le SAMU du CHU de Rouen autorisé à déployer un drone défibrillateur en cas d'arrêt cardiaque

Le SAMU 76A du CHU de Rouen franchit une nouvelle étape dans la prise en charge des arrêts cardiaques. Après un an d'expérimentation, il est désormais autorisé à utiliser un drone d'urgence connecté capable d'acheminer un défibrillateur avant l'arrivée des secours.