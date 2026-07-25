Seine-Maritime : 10 hectares de blé et de lin détruits par un incendie à Néville

Un incendie s'est déclaré ce samedi dans un champ de blé coupé, rue de Pleine-Sevette, à Néville, près de Saint-Valery-en-Caux. Les flammes se sont rapidement propagées à une parcelle de lin voisine.
À l'arrivée des secours, le feu avait déjà parcouru une surface estimée à 10 hectares. A cette heure, les sapeurs-pompiers sont toujours engagés sur place pour traiter les lisières afin d'éviter toute reprise de l'incendie. Aucune victime n'est signalée à ce stade.
À l'arrivée des secours, le feu avait déjà parcouru une surface estimée à 10 hectares. A cette heure, les sapeurs-pompiers sont toujours engagés sur place pour traiter les lisières afin d'éviter toute reprise de l'incendie. Aucune victime n'est signalée à ce stade.
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