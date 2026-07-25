Seine-Maritime : 10 hectares de blé et de lin détruits par un incendie à Néville

Un incendie de récolte mobilise les sapeurs-pompiers ce samedi à Néville, près de Saint-Valery-en-Caux. Le feu a parcouru une dizaine d'hectares.

Publié le Samedi 25 Juillet 2026 à 19:59