Seine-Maritime : 10 hectares de blé et de lin détruits par un incendie à Néville


Un incendie de récolte mobilise les sapeurs-pompiers ce samedi à Néville, près de Saint-Valery-en-Caux. Le feu a parcouru une dizaine d'hectares.


Publié le Samedi 25 Juillet 2026 à 19:59



Le feu a déjà parcouru une surface estimée à 10 hectares - Illustration © Adobe Stock
Le feu a déjà parcouru une surface estimée à 10 hectares - Illustration © Adobe Stock
Un incendie s'est déclaré ce samedi dans un champ de blé coupé, rue de Pleine-Sevette, à Néville, près de Saint-Valery-en-Caux.  Les flammes se sont rapidement propagées à une parcelle de lin voisine.

À l'arrivée des secours, le feu avait déjà parcouru une surface estimée à 10 hectares. A cette heure, les sapeurs-pompiers sont toujours engagés sur place pour traiter les lisières afin d'éviter toute reprise de l'incendie. Aucune victime n'est signalée à ce stade.



Tags : faits divers, incendie, Néville, pompiers, Seine-Maritime

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