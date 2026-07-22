Près de Brionne, un feu d’herbes menace des maisons : une vingtaine de personnes évacuées

Les sapeurs-pompiers de l'Eure ont encore, aujourd'hui, était fortement sollicités pour les feux de sous-bois, de végétation et de chaume - Illustration ©Sdis27
Alors qu’un feu de sous-bois s’était déclaré vers 14 heures en forêt de Bord, aux Damps, les sapeurs-pompiers ont été appelés peu après 16 heures dans le secteur de Brionne. Un incendie d’herbes sèches progressait alors rapidement en direction de plusieurs habitations.
Face au risque de propagation, une vingtaine de personnes ont été évacuées par précaution. Les flammes ont finalement été stoppées à la limite des jardins, avant qu’elles n’atteignent les propriétés.
Face au risque de propagation, une vingtaine de personnes ont été évacuées par précaution. Les flammes ont finalement été stoppées à la limite des jardins, avant qu’elles n’atteignent les propriétés.
Des agriculteurs participent à la lutte contre le feu
L’intervention d’agriculteurs équipés d’engins de déchaumage a notamment permis de freiner la progression du sinistre. Trente-neuf sapeurs-pompiers ont été mobilisés et étaient toujours sur place en fin de journée pour surveiller la zone et traiter les derniers points chauds.
Un autre départ de feu avait également mobilisé les secours en tout début d’après-midi au Favril. Un hectare de chaume a été détruit sur une parcelle agricole de trois hectares.
Un autre départ de feu avait également mobilisé les secours en tout début d’après-midi au Favril. Un hectare de chaume a été détruit sur une parcelle agricole de trois hectares.