Incendie en forêt de Meudon, dans les Hauts-de-Seine : plus de 60 pompiers mobilisés

Le feu se serait déclaré dans la soirée en bordure de l'avenue de Trivaux, en forêt de Meudon - Capture d'écran Google Maps
Un feu s’est déclaré ce samedi soir dans la forêt de Meudon, dans les Hauts-de-Seine. D’importants moyens sont engagés dans le secteur de l’avenue de Trivaux.
Plus de 60 sapeurs-pompiers, épaulés par 14 engins, sont mobilisés pour tenter de maîtriser les flammes, indique la préfecture des Hauts-de-Seine. L’incendie est toujours en cours.
Les autorités demandent à la population d’éviter le secteur afin de ne pas gêner les opérations de secours. Les automobilistes sont invités à emprunter des itinéraires alternatifs.
Plus de 60 sapeurs-pompiers, épaulés par 14 engins, sont mobilisés pour tenter de maîtriser les flammes, indique la préfecture des Hauts-de-Seine. L’incendie est toujours en cours.
⚠️ INCENDIE EN COURS DANS LA FORÊT DE MEUDON
⁰Un incendie est actuellement en cours dans le secteur de l’avenue de Trivaux, à @VilledeMeudon.
⁰🚒 Plus de 60 sapeurs-pompiers et 14 engins sont déjà mobilisés pour lutter contre les flammes.
⁰Pour votre sécurité et afin de…
— Préfet des Hauts-de-Seine 🇫🇷🇪🇺 (@Prefet92) July 25, 2026
Les autorités demandent à la population d’éviter le secteur afin de ne pas gêner les opérations de secours. Les automobilistes sont invités à emprunter des itinéraires alternatifs.
Le secteur à éviter
Le feu concerne la forêt située à proximité de l’avenue de Trivaux, à Meudon. Aucun bilan humain ni aucune estimation de la superficie parcourue par les flammes n’ont été communiqués à ce stade.
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