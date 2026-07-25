Incendie en forêt de Meudon, dans les Hauts-de-Seine : plus de 60 pompiers mobilisés


Une soixantaine de sapeurs-pompiers est mobilise ce samedi soir pour combattre un incendie dans la forêt de Meudon. Le secteur de l’avenue de Trivaux est à éviter.


Publié le Samedi 25 Juillet 2026 à 23:06



Le feu se serait déclaré dans la soirée en bordure de l'avenue de Trivaux, en forêt de Meudon - Capture d'écran Google Maps
Le feu se serait déclaré dans la soirée en bordure de l'avenue de Trivaux, en forêt de Meudon - Capture d'écran Google Maps
Un feu s’est déclaré ce samedi soir dans la forêt de Meudon, dans les Hauts-de-Seine. D’importants moyens sont engagés dans le secteur de l’avenue de Trivaux.

Plus de 60 sapeurs-pompiers, épaulés par 14 engins, sont mobilisés pour tenter de maîtriser les flammes, indique la préfecture des Hauts-de-Seine. L’incendie est toujours en cours.
Les autorités demandent à la population d’éviter le secteur afin de ne pas gêner les opérations de secours. Les automobilistes sont invités à emprunter des itinéraires alternatifs.

Le secteur à éviter

Le feu concerne la forêt située à proximité de l’avenue de Trivaux, à Meudon. Aucun bilan humain ni aucune estimation de la superficie parcourue par les flammes n’ont été communiqués à ce stade.



Tags : faits divers, Forêt de Meudon, Hauts-de-Seine, incendie, pompiers

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