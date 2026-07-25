Incendie en forêt de Meudon, dans les Hauts-de-Seine : plus de 60 pompiers mobilisés

Une soixantaine de sapeurs-pompiers est mobilise ce samedi soir pour combattre un incendie dans la forêt de Meudon. Le secteur de l’avenue de Trivaux est à éviter.

Publié le Samedi 25 Juillet 2026 à 23:06