Noyades en Normandie : 67 accidents et 18 décès depuis le début du mois de mai

Le nombre de noyades a triplé en Normandie entre le 1er mai et le 15 juillet 2026. La Seine-Maritime concentre à elle seule près de la moitié des accidents recensés dans la région.

Publié le Samedi 25 Juillet 2026 à 11:40