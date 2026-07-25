Noyades en Normandie : 67 accidents et 18 décès depuis le début du mois de mai

En Normandie, 67 noyades entre le 1er mai et le 15 juillet 2026, dont 18 mortelles ont été recensées - illustration Pexels
La hausse est particulièrement marquée en Normandie. Santé publique France a recensé 67 noyades entre le 1er mai et le 15 juillet 2026, contre 22 durant la même période en 2025. Parmi elles, 18 ont été suivies d’un décès sur le lieu de l’accident, contre 10 l’année précédente.
La Seine-Maritime est le département normand le plus touché avec 32 noyades, dont quatre mortelles. À la même période en 2025, quatre accidents seulement avaient été comptabilisés, dont un décès. Le nombre de noyades y a donc été multiplié par huit en un an.
La Seine-Maritime est le département normand le plus touché avec 32 noyades, dont quatre mortelles. À la même période en 2025, quatre accidents seulement avaient été comptabilisés, dont un décès. Le nombre de noyades y a donc été multiplié par huit en un an.
Le Calvados également très touché
Dans le Calvados, 21 noyades, dont huit suivies de décès, ont été enregistrées. Le département comptait six noyades et trois décès un an plus tôt. L’Eure totalise pour sa part huit noyades et quatre décès, contre cinq accidents, tous mortels, en 2025.
La Manche recense quatre noyades, dont deux mortelles, tandis que deux accidents sans décès ont été signalés dans l’Orne.
À l’échelle nationale, 925 noyades ont eu lieu en France, dont 274 suivies d’un décès. Le nombre total d’accidents progresse de 14 % par rapport à 2025.
Les fortes chaleurs ont fortement pesé sur ce bilan. Près des trois quarts des noyades et 79 % des accidents mortels ont eu lieu pendant les trois périodes de vigilance canicule qui ont marqué le début de l’été.
La Manche recense quatre noyades, dont deux mortelles, tandis que deux accidents sans décès ont été signalés dans l’Orne.
À l’échelle nationale, 925 noyades ont eu lieu en France, dont 274 suivies d’un décès. Le nombre total d’accidents progresse de 14 % par rapport à 2025.
Les fortes chaleurs ont fortement pesé sur ce bilan. Près des trois quarts des noyades et 79 % des accidents mortels ont eu lieu pendant les trois périodes de vigilance canicule qui ont marqué le début de l’été.
Dans la même rubrique