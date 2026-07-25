Gironde : Bison Futé déconseille de traverser le département en raison des incendies

Les feux en cours mobilisent d’importants moyens de secours en Gironde. Afin de faciliter leur intervention et de limiter les difficultés de circulation, Bison Futé recommande de ne pas se rendre dans le département et d’éviter de le traverser.
Les automobilistes sont invités à reporter leur trajet lorsque cela est possible et à laisser les axes routiers libres pour permettre l’accès des véhicules de secours aux zones sinistrées.
Les automobilistes sont invités à reporter leur trajet lorsque cela est possible et à laisser les axes routiers libres pour permettre l’accès des véhicules de secours aux zones sinistrées.
Un itinéraire alternatif vers l’Espagne
Pour les usagers circulant entre la France et l’Espagne, Bison Futé recommande d’emprunter un itinéraire de substitution via l’autoroute A20, puis l’autoroute A64, afin d’éviter le secteur touché par les incendies.
Les autorités invitent les conducteurs à suivre les consignes diffusées sur les panneaux à messages variables et à s’informer de l’évolution de la situation avant tout déplacement.
Les autorités invitent les conducteurs à suivre les consignes diffusées sur les panneaux à messages variables et à s’informer de l’évolution de la situation avant tout déplacement.