Gironde : Bison Futé déconseille de traverser le département en raison des incendies

Les feux en cours mobilisent d’importants moyens de secours en Gironde. Afin de faciliter leur intervention et de limiter les difficultés de circulation, Bison Futé recommande de ne pas se rendre dans le département et d’éviter de le traverser.



Les automobilistes sont invités à reporter leur trajet lorsque cela est possible et à laisser les axes routiers libres pour permettre l’accès des véhicules de secours aux zones sinistrées.