Sur l'A13, l'emblématique passerelle de l'aire de Bosgouët va être détruite : l'autoroute fermée pendant une nuit

Dans le cadre de la modernisation de ses infrastructures autoroutières, le groupe Sanef, en collaboration avec E. Leclerc Autoroute et Areas, entreprend une série de travaux au niveau de l'aire de service de Bosgouët Sud, située le long de l'autoroute A13, dans l'Eure.



L'un des aspects saillants de cette opération est la suppression de la passerelle qui franchit l'autoroute A13 et qui permettait la liaison piétonne entre les aires de Bosgouët sud et Bosgouët nord.