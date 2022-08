Sorti de la Seine, le béluga accueilli à Ouistreham pour des soins avant d'être relâché à la mer

A lire aussi

« Ce départ vers le large sera préparé par les associations et les spécialistes des bélugas, notamment scientifiques et vétérinaires, selon des techniques qui devront être adaptées à la configuration du port et la fréquentation des bateaux », indique la Région dans un communiqué.A l'issue de l'opération, la préfecture de l’Eure n'a pas manqué ce mercredi matin de « remercier chaleureusement l’ensemble des services de l’Etat, le service départemental d’incendie et de secours, les associations de défense de la faune sauvage, les scientifiques, les vétérinaires et la Croix Rouge qui se sont mobilisés pour cette opération hors normes ».