Seine-Maritime. Il tirait au fusil de chasse depuis la fenêtre d'un appartement à Maromme

Alors que les forces de l'ordre s'apprêtaient à intervenir, un homme est sorti du logement avec un chien. Questionné sur la provenance des détonations, ce dernier est resté évasif.



Dans l'appartement, les policiers ont constaté la présence d'une femme et de deux hommes, dont le locataire des lieux, en train de boire de l'alcool. Ils n'ont été davantage coopératifs. L'homme au chien, âgé de 49 ans et originaire de Yerville, a fini par reconnaître qu'il était l'auteur des tirs et visait en direction d'un arbuste, a-t-il affirmé.



Une perquisition de l'appartement a permis de retrouver l'arme, un fusil de chasse de calibre 12. Le tireur a été interpellé et placé en garde à vue pour menaces avec usage d'une arme. Le propriétaire du fusil quant à lui a été entendu pour détention d'arme.