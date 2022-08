Opération de la dernière chance : le béluga égaré en Seine va être acheminé jusqu'à la mer

L'animal identifié plus tard comme étant un béluga avait été observé dans la Seine, sur le territoire du département de l'Eure, le mardi 2 août, dans la matinée. Dès lors, tous les moyens ont été mis en oeuvre pour observer et venir en aide au cétacé d'environ 800 kg,



Le béluga, entré par lui-même dans la soirée de vendredi dans l’un des bassins de l’écluse de Saint-Pierre-la-Garenne (Eure), y est depuis maintenu pour pouvoir le nourrir et le soigner, sous l'assistance notamment de l'ONG Sea Shepherd, spécialisée dans la défense des océans, en lien avec ses réseaux de spécialistes.



L'animal adopte un comportement calme mais il est très amaigri et présente des altérations cutanées dues à sa présence en eau douce. Les tentatives pour le nourrir, avec des harengs morts puis des truites vivantes n’ont pas abouti.